La rehabilitación del colegio de Castiello terminará solo cuatro días antes de que acabe el plazo para recibir la ayuda de Europa

El 26 de junio –solo cuatro días antes del tope que marca su financiación europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)– es la nueva fecha de fin de obra para la rehabilitación integral del colegio público de educación especial de Castiello. La fecha se incluye dentro del expediente aprobado en Junta de Gobierno y que avala un modificado de la obra que los técnicos vieron necesario acometer a finales del año pasado. El modificado suma 569.201 euros y cuatro meses a la obra adjudicada en su momento a la UTE formada por Terra Ingenieros y Proforma. El coste de la rehabilitación alcanza los 5,9 millones de los que tres proceden de la subvención europea.

El proyecto modificado se justifica en dos tipos de actuaciones. Unas que tienen que ver con peticiones de cambio en la distribución de los espacios solicitadas por la dirección del centro y otras que suponen dar respuesta a elementos sobrevenidos a lo largo de la obra. En concreto, la necesidad de acometer un trabajo de mayor envergadura del previsto en la instalación eléctrica para poder cumplir la normativa vigente y los inconvenientes en la instalación de la calefacción provocados por la demora en la instalación del centro de transformación. El proyecto que da solución a estos problemas fue aprobado por Alcaldía el pasado marzo y no conllevó una suspensión temporal de la obra.

Subvenciones por vulnerabilidad en Monte Areo

El asunto del colegio de Castiello se incluyó fuera del orden del día de una Junta de Gobierno por la que también pasó otra obra con financiación europea:la rehabilitación de Monte Areo como barrio degradado. En este caso, el acuerdo del gobierno tenía que ver con la aprobación de la convocatoria de subvenciones por vulnerabilidad entre los vecinos. El coste de esta fase de la obra es de 1,5 millones y la ayuda concedida de poco más de un millón donde se incluyen los 107.000 euros de subvención PRTR en materia de vulnerabilidad. Estas ayudas tienen la singularidad de que no tributan e n la declaración de la renta.

Partida de 1,3 millones para proyectos de cooperación

La Junta de Gobierno, con participación de ediles de Foro y PP, también dio luz verde a la nueva convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación internacional con una dotación económica de 1.315.000 euros.

Y en materia de contratación se adjudicaron los tres lotes de los seguros a todo riesgo de vehículos y embarcaciones del Grupo Ayuntamiento a a partir de un presupuesto de licitación de 3,5 millones por dos años, se hizo una revisión de precios del contrato energético por una cuantía de 155.000 euros y se asumió la modificación del contrato de limpieza de las escuelinas con un coste de 91.700 euros hasta 2028 para poder atender los dos nuevos centros impulsados en Gijón por el Principado de Asturias.