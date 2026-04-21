Los socorristas de las playas de Gijón tendrán sus propias "casetas" para refugiarse en días de mal tiempo

El servicio de Salvamento tendrá este verano una red de once torretas desmontables para poder refugiarse en días de mal tiempo. Habrá seis en San Lorenzo, tres en Poniente y dos en El Arbeyal, y para todas se propone un diseño que emula a las casetas de playa, con rayas blancas y rojas. El Ayuntamiento acaba de licitar el contrato para implantar la medida, que surge a después de técnicos de inspección, tras una comprobación "in situ" en los arenales el año pasado, apreciase la falta de protección de los trabajadores ante días de lluvia y viento. El nuevo plan costará unos 144.450 euros.

El contrato recoge dos tipos diferentes de casetas. Habrá cinco de las que los técnicos llaman de tipo "simple" y se colocarán sobre unas bases de madera en los arenales de El Arbeyal y Poniente. Las otras seis, en San Lorenzo, serán "dobles", con dos casetas adosadas, para poder albergar a dos personas. Estos modelos se colocarán "sobre el paseo del Muro, junto a la barandilla".

Todas estas torretas tendrán una cubierta a cuatro aguas, agua y unas puertas con una perforación en zona central, "a la altura de los ojos", para que los socorristas puedan ver el mar sin salir de su refugio. Las estructuras serán de madera tratada resistente a la humedad.

Estilo de los refugios para socorristas emulando el diseño de las casetas de playa. / .

Las casetas para socorristas se repartirán por los tres arenales urbanos. El Arbeyal tendrá una a cada lado, y Poniente que es más alargada, tendrá las dos laterales y una tercera en el centro. Para San Lorenzo se han elegido como ubicaciones de estas torres las escaleras 0, 2, 4, 7, 21 y 24.

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Cribado de arena en las playas

Además, el Ayuntamiento ha licitado también el servicio de cribado de arena de las playas urbanas. Lo lanza Emulsa, que señala no disponer "de personal suficiente ni de la maquinaria necesaria para la realización de estos trabajos". La empresa adjudicataria tendrá que empezar a trabajar en torno al 1 de julio y trabajará a diario en San Lorenzo y en días alternos, turnándose, las de El Arbeyal y Poniente. Serán siete horas de cribado al día por norma general, si bien los detalles podrán modificarse a petición de Emulsa ante episodios de acumulación de algas, por ejemplo, o en el marco de fiestas como San Juan o el día de Begoña. Como siempre, estos cribados se realizarán con maquinaria especial y en horario nocturno o de madrugada, para terminar con la puesta a punto de la arena siempre antes de las diez de la mañana. El servicio se valora en 97.526 euros para dos años.