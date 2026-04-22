"¿No fueron capaces en tres años y van a hacerlo en unos meses?": el recelo del PSOE sobre el plan de Moriyón para los comedores escolares

Al PSOE le produce más que incredulidad el compromiso que la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, adquirió con las familias al prometer que el nuevo contrato del servicio de comedores escolares con la implementación de la línea caliente estará operativo en enero del año que viene. “Si no han sido capaces de hacer un contrato en tres años sabiendo que el actual acababa este 9 de mayo ¿cómo van a ser capaces de llevar a cabo un cambio de modelo en unos meses?”, se pregunta la edil Ana Belén Murias para quien la posición de la Regidora en este asunto es "trivial y poco seria".

La reunión de la Alcaldesa con una representación de las familias a través de la Federación de padres y madres "Miguel Virgós" también le ha servido al PSOE para hurgar en una posible herida en la relación interna entre los dos socios del gobierno local ya que el área de Educación está en manos del PP a través del concejal Jorge Pañeda. Para los socialistas es evidente que la intervención de la Regidora, y líder de Foro, es una desautorización a un edil popular. Y no la primera.

Recibir a Queipo, humillar al PP

“Hacía años que no se veía un cuestionamiento público de este tipo a un concejal. Hizo lo mismo con el también concejal del PP, Guzmán Pendás, por su gestión del traslado del Albergue Covadonga. Por una cuestión de dignidad, el concejal de Educación, Jorge Pañeda, debería plantearse su continuidad. ¿Qué hace a las órdenes de una alcaldesa que le ha dejado en ridículo?", reflexinó Murias. Añadiendo a esa reflexión la coincidencia de que el encuentro de la Alcaldesa con las familias tuviera lugar solo unas horas después de haber recibido en la Casa Consistrial al presidente del PP asturiano, Alvaro Queipo. "Ese mismo día Foro vuelve a humillar a uno de los concejales del PP”, sentenció la edil socialista.

La edil socialista Ana Belén Murias. / Lne

En cuanto a las condiciones del nuevo contrato, el PSOE quiere que se analice el impacto que va a tener para el bolsillo de las familias. Algo que ya ocurrio con el ultimo cambio de contrato. “¿Apuestan por un cambio de modelo o se trata de un cambio cosmético? ¿Van a asumir la previsible subida de precios? ¿Van a pasar de línea fría a línea caliente sin acometer al mismo tiempo las inversiones necesarias en infraestructuras de proximidad? Esto puede incluso generar más riesgos alimentarios. Estaremos vigilantes ante un anuncio que tiene poca explicación y ofrece muchas dudas”, fueron las preguntas y avisos finales de Murias.