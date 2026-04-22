El criadero de perros intervenido en Gijón por la Guardia Civil amanece cerrado por "labores de limpieza"

Cerrado para hacer “labores de limpieza". Así amaneció hoy el criadero de Gijón en el que ayer intervino el Seprona de la Guardia Civil para rescatar a más de 300 perros. Varios trabajadores se encontraban haciendo esta mañana dichas labores con el establecimiento cerrado al público. El criadero, al que se accede por un camino particular, tenía su puerta cerrado a cal y cantó. Desde fuera, al menos se escuchaban algunos ladridos.

Mientras, los vecinos cercanos al criadero expresaron esta mañana “su sorpresa” por la actuación de la Guardia Civil. “Vimos por la mañana como cuatro o cinco coches de la Guardia Civil aparcados en la puerta”, señaló un vecino cuya vivienda está a pocos metros del negocio. Este hombre explicó que el criadero lleva establecido varios años en la zona y que nunca vieron nada que les resultara extraño. “En alguna ocasión les cedimos una caseta para hacer la cuarentena de los perros que venían de fuera, pero nada más”, expresó este hombre.

Mientras, la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón se encuentra recabando datos del negocio para seguir con el operativo para reubicar a los animales.

El operativo se desarrolló ayer por la tarde. Debido a las posibles infracciones detectadas por los agentes, se decidió trasladar los más de 300 perros que se encontraban en el centro canino hasta el albergue de Gijón, a pocos minutos en coche. Según relataron ayer algunos testigos tal fue el volumen de perros que se encontraban en el lugar que hizo falta realizar varios viajes para que los animales encontraran una nueva residencia temporal y en unas mejores condiciones de las que presuntamente estaban.

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Este centro canino intervenido por la Guardia Civil está especializado en la cría de "perros pequeños de compañía". En concreto, tratan con razas como el bichón maltés, caniche, chihuahua, pomerania, yorkshire, teckel o schnauzer. También ofrecen servicios de residencia temporal y asesoramiento a la hora de que los compradores potenciales escojan el tipo de animal.