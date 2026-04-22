Emotivo último adiós en Somió al gijonés Carlos Loredo, fallecido a los 64 años

La iglesia de "San Julián" de Somió se llenó ayer para despedir a Carlos Loredo, conocido jefe comercial de una importante ingeniera, quien falleció el pasado domingo a los 64 años tras sufrir un infarto en la calle Dindurra. Loredo, casado y con dos hijos, estaba a punto de jubilarse cuando la mala suerte quiso que perdiera la vida de forma inesperada. Estaba casado Mercedes Suárez, una de las dueñas de la conocida Librería Industrial. Su funeral se celebró ayer a la una en Somió.

Loredo era hijo de Joaquín Loredo Viejo, conocido pediatra gijonés, concejal en el Ayuntamiento y también directivo del Sporting. Su madre es Covadonga Hurlé. Además, fue nieto del traumatólogo Aquilino Hurlé y bisnieto también del mismo Aquilino Hurlé, reconocido pediatra con calle en el barrio de La Arena. Tenía, además, dos hijos, Carlos (que ha tenido que regresar de urgencia de Alemania) y Elisa. Era muy aficionado a jugar al golf y también un entregado socio del Club de Regatas. Además, era muy aficionado al karaoke.

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"Era muy buena persona", reconoció Covadonga, una de sus seis hermanas. La familia solía reunirse todos los martes para comer en casa de su madre.