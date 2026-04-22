El Festival de Teatro Grecolatino clausura en Gijón su edición de este año mirando al XXX aniversario

Más de 1.500 estudiantes de toda Asturias participaron este miércoles en la XXIX edición del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Gijón, que regresó un año más al teatro Jovellanos con el objetivo de demostrar la vigencia de los mitos antiguos frente a los desafíos del siglo XXI. La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, asistió a la jornada de clausura y adelantó, según afirmaron los organizadores, el firme respaldo del Ayuntamiento para la celebración del XXX aniversario del certamen el próximo año.

La alcaldesa de Gijón, en el Festival de Teatro Grecolatino, en imágenes / Lne

El broche de oro del festival lo puso el grupo gallego "Noite Bohemia", del IES Ramón Menéndez Pidal de La Coruña, que cautivó a los estudiantes asturianos con las representaciones de "Helena" de Eurípides y la divertida obra "Gemelos" de Plauto. Los alumnos bañaron a los interpretes en aplausos como despedida de un certamen ya clásico y muy disfrutado en la ciudad.

Noticias relacionadas

El evento, organizado por la Asociación de Teatro Grecolatino de Asturias y la Asociación Céfiro de profesores de Latín y Griego, ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria. Gracias al trabajo de los docentes, más de 3.000 estudiantes de ESO, Bachillerato y Universidad, procedentes de unos 60 centros educativos asturianos, llenaron el coliseo gijonés por antonomasia para disfrutar de la mejor dramaturgia y comedia clásica.