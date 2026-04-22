El Festival de Teatro Grecolatino clausura en Gijón su edición de este año mirando al XXX aniversario
La alcaldesa, Carmen Moriyón, asistió a la jornada y adelantó a los organizadores el respaldo del Ayuntamiento para la celebrar la efeméride el próximo año
Más de 1.500 estudiantes de toda Asturias participaron este miércoles en la XXIX edición del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Gijón, que regresó un año más al teatro Jovellanos con el objetivo de demostrar la vigencia de los mitos antiguos frente a los desafíos del siglo XXI. La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, asistió a la jornada de clausura y adelantó, según afirmaron los organizadores, el firme respaldo del Ayuntamiento para la celebración del XXX aniversario del certamen el próximo año.
El broche de oro del festival lo puso el grupo gallego "Noite Bohemia", del IES Ramón Menéndez Pidal de La Coruña, que cautivó a los estudiantes asturianos con las representaciones de "Helena" de Eurípides y la divertida obra "Gemelos" de Plauto. Los alumnos bañaron a los interpretes en aplausos como despedida de un certamen ya clásico y muy disfrutado en la ciudad.
El evento, organizado por la Asociación de Teatro Grecolatino de Asturias y la Asociación Céfiro de profesores de Latín y Griego, ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria. Gracias al trabajo de los docentes, más de 3.000 estudiantes de ESO, Bachillerato y Universidad, procedentes de unos 60 centros educativos asturianos, llenaron el coliseo gijonés por antonomasia para disfrutar de la mejor dramaturgia y comedia clásica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la maleta-mochila para cabina más barata del mercado: por 9,99 euros y capacidad de hasta 20 litros
- Multado con 500 euros en vez de 200 por no tener la señal v-15 colocada a la hora de aparcar: el Gobierno modifica la ley que endurece las sanciones
- Rodrigo Cuevas, el niño que saludaba por la calle cuando volvía de pasar el verano en Rodiezmo, regresa a Oviedo
- Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro