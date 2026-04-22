Amelia Valcárcel y José Errasti sentencian la ley trans de Asturias: "Es una norma cercana al terraplanismo"

La Escuela de Comercio de Gijón se convirtió este miércoles en el epicentro del debate crítico sobre las políticas de identidad en Asturias. En una conferencia titulada "Cometer el error que todos están corrigiendo: por qué y para qué de una ley innecesaria" que contó con el respaldo de los principales colectivos feministas de Gijón, la filósofa Amelia Valcárcel y el psicólogo José Errasti analizaron los riesgos que hay, a su juicio, en el proyecto de ley trans que tramita el Principado. Ambos ponentes urgieron a frenar una norma que consideran "carente de rigor científico y jurídico" y "cercana al terraplanismo".

"La identidad de género es el espejo cóncavo donde se mira el feminismo; es su visión invertida", sentenció Valcárcel, advirtiendo que el concepto de género que propone la ley no busca "arreglar" algo, sino "perpetuar estereotipos" bajo una nueva máscara, además de "crear un problema para que luego una élite colocada viva de ello".

Para la ponente, la ley autonómica es "innecesaria" por varios motivos. Uno, porque los derechos de las personas, sea cual sea su orientación sexual, ya están plenamente normalizados y protegidos en las sociedades abiertas. La filósofa llegó a comparar la deriva de estas normas con el régimen iraní, donde se presiona para someterse a cirugía de cambio de sexo para "tratar" la homosexualidad y hacer que "no exista".

Por su parte, Errasti, que también es profesor de la Universidad de Oviedo, centró su crítica en que la ley trans asturiana, como cualquier otra de esta cuestión nace de una visión neoliberal que ha hecho que "la subjetividad sea el principal criterio de verdad, pasando por encima de la lógica y la objetividad".

El experto calificó en el acto, que presentó la jurista Ana Rodríguez, de "retroceso" el hecho de que la ley haga depender el sexo de los estereotipos. "Bajo la apariencia de un gran progresismo, se está trayendo el machismo de toda la vida: si juegas al fútbol debes ser un niño y si juegas con muñecas, una niña. Es un error conceptual gravísimo", afirmó, para añadir a renglón seguido que esta vez "llega por la espalda en boca de supuestos movimientos sofisticados, intelectuales y progresistas".

El impacto en la infancia y el "escándalo médico"

Uno de las mayores preocupaciones de ambos ponentes es el impacto de la norma en los menores. Los dos coincidieron en que esta ideología de la que emana la ley fomenta que niños de corta edad cuestionen su sexo biológico basándose en meras inclinaciones lúdicas o estéticas, cuando quizá lo único que les sucede es que les atraen las personas de su mismo sexo. Valcárcel cargó duramente contra la aplicación de bloqueadores hormonales y cirugías en menores que derivan en infertilidad y falta de sensibilidad sexual de por vida. "Se vende como 'ser tú mismo', pero se hace con navaja y bisturí", lamentó.

En cuanto al impacto sobre los derechos de las mujeres, también fue incisiva. La filósofa alertó de que, al sustituir el sexo biológico por la autodeclaración de la identidad subjetiva, se desmantelan décadas de conquistas feministas basadas en la protección específica del sexo femenino frente a la desigualdad estructural. O lo que es lo mismo: si cualquiera puede ser mujer simplemente por voluntad, la mujer como sujeto político y jurídico desaparece.

Errasti cerró su intervención recordando que Europa está dando marcha atrás en estos protocolos ante la falta de evidencia de beneficios a largo plazo. Citó el reciente informe del Senado francés, que califica estas prácticas como "el mayor escándalo ético de la historia de la medicina de los siglos XX y XXI". Asturias pretende avanzar en una dirección que el resto del continente ya señala como un "error histórico" señaló el psicólogo en el acto, que organizaron Tertulia Feminista Les Comadres, Asamblea Feminista Asturiana (ASFEMAS), Asociación Sara Suárez Solís, Feministas Socialistas (FeMeS), Foro de Mujeres de El Llano y Fórum de Política Feminista (Agrupación de Asturias).