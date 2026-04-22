Un nuevo plan para la zona rural de Gijón: cuarenta caminos a pavimentar en una veintena de parroquias

Cuarenta caminos repartidos por 19 parroquias conforman la nueva propuesta de pavimentación de viales en zona rural a la que le acaba de dar el visto bueno el servicio de Obras Públicas y que se presentó a los directivos de la Federación Vecinal «Les Caseríes», que preside José Luis Nicieza, durante la visita que a su sede hizo la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y los ediles foristas de Urbanismo e Infraestructuras Urbanas y Rurales, Jesús Martínez Salvador y Gilberto Villoria. Estos nuevos proyectos buscan dar un paso más en el compromiso adquirido por el actual equipo de gobierno con la zona rural y que alcanza, según los cálculos municipales, los diez millones de euros a lo largo del actual mandato en lo que tiene que ver con los viales de comunicación entre lo ejecutado y lo ya comprometido. Y ya sea con obras de inversión o trabajos de mantenimiento.

El desglose del listado de nuevas pavimentaciones incluye actuar, en cinco caminos de Cenero, cuatro de Cabueñes, Lavandera, Porceyo, tres de Baldornón, dos de Caldones, Deva, Granda, Huerces, San Andrés, Vega y uno en Fano, La Pedrera, Leorio, Poago, La Providencia, Somió, Tremañes y Veriña, respectivamente. Son actuaciones que van desde los mil metros de largo del camín del Picu Roca, en Deva, a los 30 del camín del Rescañu, en Huerces.

De lo hecho a lo largo del mantado también dieron cuenta los ediles a los vecinos con largos listados de obras y euros. A través de la sección de Brigadas se han ejecutado 14 proyectos de inversión con un coste total de 1,8 millones y las labores de mantenimiento ya suman los 4,7 millones. En este último apartado computan los costes de desbroce y limpieza de cunetas, mantenimiento de caminos de zahorra, ejecución de muros de escollera y pavimentación de aglomerado asfáltico que se incluyeron dentro del contrato de conservación viaria desde 2023 hasta la actualidad. El actual contrato fija una anualidad de 800.409 euros.

Datos a los que hizo referencia el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria, al defender el "esfuerzo que estamos haciendo en el mantenimiento de la red de caminos rurales pasando de 320.000 a 800.000 euros en el contrato de desbroces y limpiezas, y multiplicando casi por dos y medio los contratos de maquinaria con conductor y de camsiones". A esos algo más de 4,7 millones en mantenimiento sumó 3,2 milones en inversión.

Tampoco son desdeñables los algo más de 823.000 euros en obras ejecutadas a lo largo de estos años con personal de planes de empleos. Entre las actuaciones de mayor relevancia por su cuantía las obras de estabilización del camín de Rioseco, en Deva, y la construcción de un aparcamiento en Monteana. En total, en lo ejecutado con nombre y apellidos se han ido ya alrededor de ocho millones de euros. Pero hay más en marcha.

El temor vecinal a que el compromiso "desinflara"

En lo que tiene que ver con el presupuesto actual, y más en concreto con el de la concejalía de Infraestructuras, al distrito rural van cerca de 1,2 millones de los que la mitad son esos 600.000 euros, en los nuevos caminos a pavimentar. El capítulo de gasto corriente en zona rural se eleva a 2,5 millones. Un incremento del 13,4% sobre el ejercicio anterior.

"Si es verdad, hay que reconocerlo, que se nota el incremento de las intervenciones que, con más o menos fortuna, se han hecho estos años. Nuestro miedo es que hubieran echado el resto y ahora la cosa desinflara pero se han comprometido a seguir con el mismo nivel presupuestario, e incluso a subir algo", festejó el líder vecinal, que también ve representadas las propuestas vecinales en el nuevo plan de pavimentación. "Nos preguntaron en cada parroquia que caminos urgía y creo que en la lista hay incluso más", explicó Nicieza. Terminadas las actuaciones en los caminos de zahorra, ahora el Ayuntamiento se va centrar en los de hormigón.