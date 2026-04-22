La original iniciativa de una librería gijonesa por el Día del Libro: en lugar de rosas regalan arroz con leche

Los libros no irán acompañados de una rosa en Gijón, sino de una tarrina de arroz con leche de una ganadería tradicional asturiana. Esta es la iniciativa para el Día del Libro que han puesto en marcha en la Librería Momo. El objetivo: apoyar a un sector que no pasa por su mejor momento.

"Yo quiero darle visibilidad al problema que tienen los ganaderos a nivel nacional y, en concreto en Asturias, porque cuando yo venía de pequeña los campos estaban llenos de vacas y cada vez hay menos", explica Leticia Cienfuegos la propietaria de la librería. Y aclara que no se trata de ninguna colaboración, sino que ella ha comprado esos productos para tratar de ayudar.

Por compras superiores a 30 euros en la librería física, los clientes se llevan, en lugar de una rosa, una tarrina de arroz con leche de la ganadería tradicional asturiana "Leche Leche", ubicada en Porrúa, Llanes. "Apoyemos a nuestros agricultores y ganaderos que lo están pasando mal, por favor", recuerda la librera. Al detalle gastronómico se suma el descuento del 10% que tiene todos los ejemplares en el Día del Libro.

El Ángel de Javi

"Además del Día del libro es mi cumpleaños y no quiero regalos, lo que me gustaría es que depositéis un donativo en la esa hucha para la asociación 'El Ángel de Javi' y lo agradezco muchísimo más que cualquier otra cosa", comenta.

"El Ángel de Javi" es una asociación para luchar contra la enfermedad que sufre Javier Gómez Piera, el síndrome de NEDAMSS, una afección neurodegenerativa rara que poco a poco le está afectando al habla, a la movilidad y a la respiración.

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Asociaciones, vecinos, centros educativos y empresas se han volcado en la organización de eventos y campañas para apoyar a la familia, convirtiendo esta lucha en un ejemplo de movilización colectiva. La última en colaborar con esta causa ha sido Georgina Rodríguez, que ha donado 120.000 euros a la causa.