El uso de los patinetes y bicicletas en las calles tensa a los gijoneses: "Algo hay que hacer, algunos adelantan a los coches"

"Algo hay que hacer, eso está claro. Hay algunos que adelantan hasta a los coches". Cada uno con sus matices y lógicas dudas, ciclistas, peatones y usuarios de patinetes coinciden en la necesidad de regular las normas de circulación para esta última clase de vehículos. Así lo expresaron ayer al hilo de la intención del gobierno local para ampliar la seguridad vial ante la proliferación de los conocidos técnicamente como Vehículos de Movilidad Personal. Dicha acción local va a concretarse en el establecimiento de una serie de calles, aún por decidir, en las que se prohibirá el paso de patinetes eléctricos. Ello se conjugará con una medida ya en marcha que es un mayor control de la Policía Local sobre aquellos que se saltan normas como la prohibición de circular por la acera.

Las opiniones son para todos los gustos. Muchos ciclistas explican que no es lo mismo una bici que un patinete. Así se expresó Aída Puente, una vecina de Contrueces que ayer iba con su bici por el paseo de Begoña, pero a pie al ser un lugar peatonal. "Más que prohibir, que es algo con lo que no estoy muy de acuerdo creo que es una cuestión más de educación", valoró. "Está claro que no es lo mismo una bici que patinete. Yo, por ejemplo, lo uso mucho para bajar de Contrueces. No se debe regular igual". Muy cerca de Puente pasaba Barry, un usuario de patinete que dejó su vehículo aparcado a la puerta de un supermercado del paseo. "Veo bien que haya sanciones a la gente que va por las aceras, pero no que no dejen ir por determinadas carreteras porque casi no hay sitio para los patinetes", contó.

Jorge Untereiner valoró el asunto haciendo un alto en su ruta en el stop que hay entre la calle Menéndez Valdés y San Bernardo, al poco de llegar al Parchís. "Soy peatón, soy ciclista y soy conductor. Creo que lo que tenemos que hacer entre todos es respetarnos", indicó. "Cortar unas calles para unos y no para otros no creo que sea una buena solución", agregó. Por la calle Tomás Zarracina, de hacer unos recados, venía ayer Celia Rodríguez, una gijonesa de 57 años que iba a pie, desmontada de su bici. "Vivo en el Centro y andar con el coche por aquí es imposible", detalló. Sobre los patinetes, ella lo tiene claro. "Me parece muy bien que se regule. El problema es cuando van por las aceras y no se bajan. No pueden ir tan rápido porque hay algunos que van trucados y adelantan hasta a los coches. Para la gente mayor es un peligro", expuso.

No todos los patinetes se usan por ocio. Para algunos es su medio de trabajo. Es el caso de Marcos de los Santos, que trabaja de repartidor de comida a domicilio. Esperaba ayer frente a una conocida hamburguesería, en la calle Instituto. "Yo cuando tengo que ir a sitios que son peatonales, como Cimavilla, ya me bajo. Sobre todo, por el empedrado", resaltó. "Eso sí, que prohíban el paso por algunas calles me supone un problema", consideró. Para ir a su trabajo como pintor usa también el patinete Marcos Belallcazar. "Nunca voy por la acera y cuando lo hago voy a pie. Que se regule el uso me parece bien", afirmó.

Más opiniones. "Paseamos mucho y hay bicis y patinetes que no respetan", contaron Alejandra Baños e Isabel Gómez. "Nos parece bien que se ponga orden, porque hay carril bici suficiente", añadieron. "Con los patinetes algo hay que hacer, pero las bicis es algo de toda la vida", zanjaron, por su parte, Alvaro Renco y Andreina Santana, dos gijoneses en la plazuela San Miguel.