El Botánico se consolida como "museo verde de referencia en Europa" con la incorporación de la histórica finca de La Isla

Era la pieza que faltaba y esa pieza ya es patrimonio de Gijón. La Alcaldesa, Carmen Moriyón, compartió con sus antecesoras, las socialistas Paz Fernández Felgueroso y Ana González, el acto oficial de inauguración de la finca de La Isla como nuevo espacio del Jardín Botánico. Un espacio de 17.000 metros cuadrados adquirido hace unos meses por 1,9 millones a los herederos del empresario Florencio Valdés, cuyo palacete también pasa a ser ahora propiedad de todos los gijoneses. Es la guinda de un pastel que empezó a hornearse hace más de veinte años y al que aún le queda rehabilitar el edificio y llenarlo de vida. Ideas no faltan: las hay científicas, asociativas y hosteleras.

"Con esta ampliación el Jardín Botánico Atlántico da un paso decisivo para consolidarse como un museo verde referencia en Europa", adelantó Moriyón en su discurso inaugural ante una nutrida representación de la sociedad gijonesa que se dio cita en una de las áreas del jardín. Alrededor de uno de sus decorados estanques y no muy lejos del veterano cedro –el "dinosaurio" como le llaman algunos–que es símbolo de la singularidad del espacio y memoria de lo mucho acontencido bajo sus ramas.

Una finca, la de La Isla, que para la actual Alcaldesa, supone mucho más que ampliar el Botánico y darle más contenido. Es también el símbolo de "esa capacidad de transformar, sumar y mejorar lo que ya tenemos" que tiene Gijón y lanza el mensaje de que "Gijón tiene un pasado del que estar orgullos y un presente para ilusionarse". Además, la inauguración de la finca llega solo unos días después de la inauguración, no muy lejos y dentro de la Milla del Conocimiento, de la primera fase de La Pecuaria como nuevo parque empresarial de la ciudad

"Encadenar estas dos inauguraciones da idea de la importancia de lo que acontece en Gijón y de hasta qué punto la ciudad recorre en la actualidad un camino de liderazgo y realidad". En ese camino La Isla es un hito enmarcado en los tres ejes tractores de la acción municipal que Moriyón se encargó de enumerar: "una ciudad privilegiada para la vida, irrechazable para la inversión y atractiva al visitante".

Una espacio cientifico y hostelero

Antes que Moriyón, fue el concejal responsable del Botánico, el forista Jesús Martínez Salvador, quien ponía en valor la importancia de la adquisición para impulsar el Botánico como lugar donde "ciencia, educación y cultura se entremezclan para no dejar a nadie indiferente. El Botánico es mucho más que un centro de interés turístico y es mucho más que un museo". Y así en la histórica casona será el nuevo lugar de trabajo del equipo científico y sede de los laboratorios, el banco de germoplasma y el herbario donado por el padre Laínz. También estarán ubicadas la asociación de Amigos del Botánico, Adapas y el colectivo ornitológico de la carbayera del Tragamón y se plantea dar a una parte del espacio uso hostelero.

Sin olvidar a Florencio Valdés, cuyo despacho y algunas otras partes de la casa se preservarán para poder hacer memoria de todo lo que hizo por Gijón, desde liderar el desarrollo de los Campos Elíseos al primer tranvía de la ciudad. Y de todo lo que se vivió en esa casa por la que pasaron miles de personas como se puede ver en su libro de visitas. Y no solo el Príncipe de Gales o Isabel de Borbón. También gijonesas cuyos nombres y apellidos no pasaron a la historia pero que si pasaron por La Isla que Florencio Valdés abría a todos una tarde a la semana. Ahora, y como así lo quiso la familia de Florencio Valdés y Gijón a través de su Ayuntamiento, esa finca estará abierta a la ciudad todos los días de la semana.