El Club de Regatas de Gijón aprueba un presupuesto de 4,5 millones de euros

Éxito en la asamblea del Real Club Astur de Regatas. La directiva encabezada por su presidente, José María Landa, logró sacar ayer adelante todos sus puntos por amplias mayorías. A la reunión de ayer asistieron casi doscientos socios que dieron luz verde a las cuentas y al presupuesto del club. La entidad deportiva de Cimavilla aprobó las cuentas del año pasado, que fueron de 4,2 millones de euros y 183.000 de beneficios. Por otro lado, el presupuesto del club queda para este ejercicio en 4,5 millones de euros y 140.000 de beneficio.

Por otro lado se aprobaron los nombramientos de socios de honor. Por primera vez en la historia, habrá socias de honor femeninas. Se entregarán en septiembre las insignias de oro a ocho hombres y a diez mujeres. Esto viene porque hasta la década de los ochenta no existía en el club la figura de socia mujer, por tanto hasta la fecha no habían cumplido los requisitos para el nombramiento: tener 80 años y llevar 40 de socias.

Landa informó a los socios sobre las obras en la terraza de los Tamarindos y en el bar de la piscina. La primera fase, la de la terraza, ya está lista y ahora el club está embarcado en la segunda fase que es el arreglo del bar de la piscina. La actuación terminará en junio y centralizará el servicio y las mesas en la entreplanta. O sea, en la planta que hay bajo la terraza de los Tamarindos y la planta de la piscina.

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Un grupo de socios pidió por otro lado restringir la entrada de invitados al club. Algo que quedó rechazado ya que desde la directiva se entiende que el Club de Regatas es una "entidad abierta a Gijón y cada vez más". Lo que se acordó fue que a partir de ahora, los domingos y festivos a partir de las cuatro de la tarde para traer un invitado haya que pagar un suplemento de diez euros. Suplemento que solo se tendrá que abonar una vez que los socios agoten las 15 invitaciones para estos días de las que dispondrán.