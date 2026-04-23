El colegio Santo Ángel de Gijón recibe la visita de Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado

El colegio Santo Ángel de Gijón recibió este jueves la visita de Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado. Durante el encuentro, el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria tuvo la oportunidad de conocer de manera directa el funcionamiento del parlamento autonómico y "la relevancia de las instituciones democráticas", indicaron desde el centro. Los estudiantes también plantearon diversas preguntas a Cofiño, relacionadas con la vida pública y la participación ciudadana.

Tras la sesión con el alumnado, el presidente de la Junta recorrió las instalaciones del colegio, ubicado en el histórico Palacio Valdés, edificio del siglo XVI que se encuentra actualmente en su tercera fase de rehabilitación. La hermana Sara García, directora del centro, hizo de guía durante esta visita, en la que se mostró a Juan Cofiño, por ejemplo, el claustro de piedra, "uno de los espacios más representativos del conjunto y ejemplo del compromiso del centro con la conservación del patrimonio y la mejora continua de sus espacios educativos", resaltaron desde el Santo Ángel.

Juan Cofiño ingresó recientemente en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), adquiriendo la condición de miembro de honor de la institución. El político y abogado leyó, en el acto que tuvo lugar la pasada semana, el discurso "De la Diputación Provincial al Principado de Asturias. Breve balance de una época y algunos apuntes de futuro".