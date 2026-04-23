El contrato de emergencia para salvar el servicio de comedor escolar en GIjón: 2,5 millones y hasta enero del año que viene

El primer compromiso de la Alcaldesa con las familias de los 3.500 escolares que utilizan los comedores de los colegios públicos de Gijón ya está cumplido: a reunirse en una cita extraordinaria y urgente a celebrar a primera hora del viernes ya han sido convocados los ediles de Foro y PP que conforman la Junta de Gobierno. El objetivo fundamental de la cita es aprobar una prórroga extraordinaria del actual contrato con Serunion para que los pequeños no se quedan sin servicio el próximo 9 de mayo. Fecha en la que terminaba –tras un ajuste por la suspensión que conllevó la pandemia– el plazo máximo de seis años de duración del contrato firmado a finales de 2019 con un coste estimado de 20,5 millones de euros.

Si el cronograma presentado por Carmen Moriyón a la Federación de Padres y Madres «Miguel Virgós» se mantiene el 21 de mayo estarán los pliegos del nuevo contrato que incluya el cambio a línea caliente que, tras su licitación, será efectivo en enero de 2027. Un primer paso, esperan las familias, para llegar a las cocinas de proximidad que es su gran reivindicación. La Alcaldesa asumió esos compromisos de forma personal tras el atasco del proyecto en la concejalía de Educación, que encabeza el edil popular Jorge Pañeda.

El acuerdo de la Junta de Gobierno conlleva autorizar un pago estimado de casi 2,5 millones a Serunion por los meses de mayo y junio y de septiembre a enero y por los servicios de atención temprana, desayuno y comedor. El expediente incluye un documento con la aceptación expresa de la empresa de asumir esta prórroga para continuar con el servicio hasta el nuevo contrato. Acepta continuar prestando el servicio hasta que acabe el curso 2025/2026 «en las mismas condiciones técnicas y económicas actualmente vigentes, sin modificación de precios ni de condiciones contractuales» y a partir del inicio del curso 2026/2027 «estableciendo que los precios aplicables durante este periodo serán revisados y acordados de forma expresa por ambas partes». Ahora mismo la mensualidad para los usuarios fijos del comedor es de 101,10 euros en comidas, 22,67 en desayunos y 14,51 en atención temprana.

Las razones de la demora del nuevo contrato

¿Cómo justifica el gobierno haber tenido que recurrir a un sistema extraordinario de contratación reservado para garantizar servicios esenciales? En el acuerdo que va a Junta de Gobierno se explica que «la complejidad técnica del expediente y diversas circunstancias organizativas que han afectado al Servicio de Educación y Programas Comunitarios hacen que la tramitación del nuevo contrato no haya podido completarse en los plazos previstos» y que dado «el carácter esencial del servicio y el perjuicio que supondría su interrupción para las familias usuarias, se considera necesario garantizar la continuidad de la prestación hasta la entrada en vigor del nuevo contrato».

Para las escuelas infantiles

Este contrato que se prorroga afecta a los centros escolares de 2º ciclo de Educación Pública y Primaria pero la Junta de Gobierno va a aprovechar la reunión para aprobar la contratación del servicio de comedor de las escuelas infantiles – las de 0 a 3 años– del Ayuntamiento en los días lectivos del curso 2026/2027. El presupuesto base de licitación es de 1,2 millones: 455.542 euros a cargo del presupuesto municipal de 2026 y 797.203 euros para el siguiente presupuesto.