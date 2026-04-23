El Día del Libro marca la pauta en los colegios de Gijón con talleres, lecturas dramatizadas o representaciones teatrales

El Día del Libro marcó la pauta este 23 de abril en las aulas de Gijón. Los centros educativos disfrutaron este jueves de infinidad de actividades para conmemorar la efeméride que implicaron a alumnado, profesorado y familias. Iniciativas de diversa índole se entremezclaron, si bien había un propósito común: fomentar la lectura. Teatro, cuentacuentos, talleres o ferias, entre las propuestas de colegios y escuelas de la ciudad.

Tras el mercadillo solidario de inicio de semana en la plaza del Parchís —la recaudación irá a parar a la ONG "Trufa Negra", de terapia canina—, el colegio Jovellanos contó con la visita de Ana Capellán. La narradora oral deleitó a los niños de Educación Infantil y también hubo talleres con Paco Abril. Además, los escolares de sexto de Primaria compartieron ratos de lectura con los de primero. Por mercadillo, talleres y cuentacuentos apostaron, por ejemplo, en el colegio de la Inmaculada.

El colegio Asturias, en El Polígono, disfrutó de una actividad intergeneracional con los mayores de la residencia Clara Ferrer. Se regalaron flores y marcapáginas. Por otro lado, se celebró el "libro invisible" junto a la comunidad educativa del colegio Los Campos, que este curso tiene sus clases en el Asturias al encontrarse en obras su centro. El Santa Olaya, mientras, se decantó por un "escape room" y el Nicanor Piñole se volcó con la elaboración de marcapáginas con guiño a Asturias, pues de la región va el proyecto anual. El Severo Ochoa apostó por la dinámica "Libera tu lectura".

Al colegio Clarín le pilló este Día del Libro en su XXII Semana Cultural. "Uno de los grandes protagonistas ha sido el teatro escolar, con representaciones a cargo del alumnado de segundo, cuarto y sexto de Primaria, fruto de semanas de preparación, ensayos, creación de personajes, vestuario y escenografía", indican desde el centro. En esta edición, el alumnado de sexto ha puesto en escena las obras "Misterio en el Clarín" y "Remember"; el de cuarto, "Luces, cámara y desesperación" y "El sueño de Claudia"; y el de segundo, "Aventura en el cole" y "El bosque Mágico y el tesoro de la amistad". La semana también ha incluido actividades de animación lectora y apadrinamiento lector y todos los grupos han desarrollado en sus aulas propuestas vinculadas al proyecto anual del centro mediante lecturas, dibujos, resúmenes, carteles, pósteres y finales alternativos de cuentos.

El colegio Juan Pablo II-San Miguel desarrolló la actividad "Las huellas del Quijote", que consistió en la creación de un itinerario literario dentro del centro. El recorrido se iniciaba en el aulario de Infantil y finalizaba en la sala de conferencias "Carlo Acutis", mostrando las lecturas favoritas del alumnado a través de sus reseñas. Como cierre de la jornada, el alumnado del último ciclo de Educación Primaria y de Educación Secundaria realizó una lectura dramatizada de fragmentos de "Don Quijote de la Mancha". Esta actividad, enmarcada en la iniciativa "Aprendo con mayores", permitió fomentar el aprendizaje entre iguales y acercar a los más pequeños a una de las obras más representativas de la literatura universal.

En El Llano, el colegio Manuel Martínez Blanco impulsó su tercera Feria del Libro, abierta a toda la comunidad. Un usuario del Centro Social de Personas Mayores de El Llano fue el encargado de inaugurarla. Había obras para todas las edades y de todos los géneros literarios. La recaudación se utilizará para financiar el viaje de estudios de sexto de Primaria. El centro ubicado en la calle Río de Oro se halla inmerso, además, en su Semana Cultural, que incluye diversas iniciativas vinculadas a la literatura y el arte, que tendrá su broche final este sábado con la pintura de un gran mural que tiene como eje el barrio y "pretende ser una especie de cartografía tomando como base la avenida Schulz y la avenida del Llano, usando iconos de ubicación y simulando la estética de un mapa de ruta". En el proyecto colabora la artista Saia Galán.

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Por su parte, la escuela infantil Gloria Fuertes tuvo lectura de cuentos y una representación de teatro negro a cargo de profesorado en prácticas de la Facultad de Formación del Profesorado y del colegio López y Vicuña. La obra, "El niño que apagó el sol", sirvió como "excusa" para explicar a los críos el fenómeno del eclipse, como el que tendrá lugar el 12 de agosto, con Gijón como uno de los enclaves privilegiados para contemplarlo.