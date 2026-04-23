"Euromillones" reparte un redondo millón en Gijón: "Por momentos así merece la pena estar aquí tantas horas"

"Por estos momentos merece la pena estar aquí tantas horas", afirma una radiante Inés Cabo, titular de la Administración de Loterías número 8 de Gijón, tras repartir ni más ni menos que un millón de euros en el sorteo de "Euromillones". Concretamente, en la modalidad adicional "El Millón". El nombre no tiene fallo. "Es una alegría y también el premio más grande que hemos dado", señala Cabo, al frente del negocio desde hace más de tres décadas. Anteriormente también echaba una mano a su padre y a su abuela. El punto de venta se encuentra en la calle Menéndez Pelayo, en el barrio de La Arena.

El agraciado, por ahora, es un misterio. Inés Cabo solo posee un único deseo. "Me gustaría pensar que a quien le haya tocado lo disfrute y le venga bien", sostiene la titular de la administración, que el pasado año repartió algo más de 129.000 euros en el "Euromillones". "Espero que haya continuidad; soy optimista, esto va de rachas", señala Cabo, que confía en que se haga realidad aquello de "no hay dos sin tres". La responsable del establecimiento no daba crédito cuando se enteró de que la fortuna había emergido de allí, del barrio. "Me llamó una amiga que vive fuera; le dije que no me tomara el pelo", bromea.

Cuando fue consciente de que era verdad, de que ella había entregado el suculento premio, a Inés Cabo le empezaron a entrar los nervios. La situación, claro, era excepcional. Al móvil le llegaron montones de mensajes. "Las noticias vuelan", dice Cabo, que define estos días posteriores —pues el sorteo se llevó a cabo el martes por la noche— como "de locura". La clientela no ha parado de felicitarle.

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El "millón" afortunado es fruto de un código de tres letras y cinco números que determina aleatoriamente la máquina. Difícilmente se le olvidará a Inés Cabo y al apostante agraciado. Comenta la titular de la administración que probablemente la combinación ganadora se sacó incluso el martes por la mañana, horas antes del propio sorteo. "Se selló bastante porque había mucho bote", indicó Inés Cabo, para quien estos episodios, estos repartos de suerte, son "el quid de la cuestión" de su trabajo.