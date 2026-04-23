Gijón resuelve cerca del 77% de las reclamaciones de los ciudadanos

"Gijón mejora su capacidad de respuesta al ciudadano". Es la afirmación que defiende el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, tras presentar la memoria anual de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos que el pasado año se cerró con 2.434 escritos, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. El porcentaje de asuntos resueltos alcanzó el 76,87%, casi diez puntos más que en 2024. “Estamos hablando de un avance muy importante. No solo resolvemos más, sino que lo hacemos con mayor rapidez, mejorando de forma clara la atención a los vecinos”, señaló Junquera.

La mayoría de estos asuntos llegaron al Ayuntamiento vía electrónica. En concreto, el 79,2 %, lo que evidencia "el avance hacia una administración más accesible y adaptada a los hábitos actuales de la ciudadanía".

Destaca el edil popular que, además, también han mejorado los tiempos de respuesta. La media quedó fijada en 22,31 días, mientras que el tiempo medio de respuesta a la ciudadanía descendió hasta los 41,61 días, seis días menos que el año anterior. “Esto significa que el Ayuntamiento está siendo más ágil y eficaz. Y esa agilidad es clave para mejorar la percepción que la ciudadanía tiene de los servicios públicos”, añadió.

Otra de sus valoraciones es que el flujo de asuntos “refleja una ciudadanía cada vez más participativa y propositiva, que no solo señala problemas, sino que también plantea soluciones”.

Noticias relacionadas

Lectura muy distinta realizan desde el PSOE de Gijón tras el informe, al entender que revela un “progresivo deterioro de los servicios que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía”. "Las quejas han aumentado un 76’5% respecto a las registradas en el año 2022, y solo entre 2024 y 2025 se incrementaron en un 16%”, denunció Marina Pineda.