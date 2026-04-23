La inteligencia artificial, "casi perfecta" para analizar tumores colorrectales: estas son las conclusiones del mejor póster científico del hospital gijonés de Cabueñes

La "relevancia y la actualidad de su pregunta" fueron algunas de las claves para que el médico Sergio González Estrada, residente del servicio de Cirugía General del Hospital de Cabueñes, se alzara este jueves con el primer premio en la 32.ª edición de los premios al póster científico del año. En esta ocasión, el proyecto ganador puso el foco en un estudio sobre si la inteligencia artificial "puede sustituir la decisión del comité multidisciplinar en tumores colorrectales", teniendo en cuenta su concordancia y los factores de discrepancia en la vida real.

Sergio Estrada llevó a cabo este trabajo junto a residentes de Cirugía General y contó con el apoyo de Rubén Rodríguez, jefe de la Unidad Colorrectal, y de José Carlos Fernández, el responsable del servicio. El estudio se realizó a través de una observación de 205 pacientes en las fases de primera valoración, decisión postoperatoria y seguimiento. Con la utilización de la IA obtuvieron una "concordancia global casi perfecta". Sin embargo, la precisión varió según la fase, llegándose a identificar hasta 16 discrepancias clínicas relevantes. "Hemos llegado a la conclusión de que la IA no nos puede igualar, pero sí puede ser clave para descargarnos de trabajo y para conseguir que la atención sea más segura para el paciente", comentó este joven sanitario, que defendió que "el Servicio de Salud podría empezar a usarla como una herramienta importante que siempre esté supervisada por nosotros".

Al conseguir el primer premio, Estrada recibió mil euros. "Me hace mucha ilusión. Para nosotros siempre supone un esfuerzo investigar y está muy bien que nos compense. Esto me invita a seguir investigando", aseveró Estrada.

Una coagulopatía extremadamente rara

Más allá de ese primer premio, también se hizo entrega del galardón al "mejor caso clínico", que esta vez fue para Lucía Unibaso, una residente de Hematología en Cabueñes que recibió 500 euros. Su estudio giró en torno a un paciente con déficit adquirido del factor V, una coagulopatía extremadamente rara cuya incidencia es de un caso por cada 10 millones de habitantes. En Asturias hay registrado uno en el HUCA y otro en Cabueñes, que es el caso que explicó Unibaso. "Lo que padece es un anticuerpo que les ataca a él mismo, destruyendo su factor V de coagulación y generando riesgo de sangrados graves", resaltó Unibaso, orgullosa por "dar a conocer una patología rara" e incidir en que el tratamiento principal es la inmunosupresión.

El premio del jurado popular, valorado en 350 euros, recayó sobre Carla Menéndez, una residente de Traumatología que lideró el póster "capacidad predictiva de los índices de Charlson y Elixhauser sobre las complicaciones postoperatorias en cirugía de raquis (columna vertebral)". Después de completar un estudio en 157 pacientes intervenidos en 2022, Menéndez alcanzó unos resultados con los que concluyó que "los índices de Charlson y Elixhauser no muestran una correlación suficientemente robusta como para guiar la indicación quirúrgica ni establecer umbrales clínicos útiles" y que el "IMC fue el factor más consistente".

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En total, a esta edición de los premios póster científico se presentaron 38 trabajos. Todos ellos han sido publicados de forma online por los bibliotecarios del Hospital de Cabueñes en un libro de comunicaciones para que puedan ser citados y extraídos. En el acto de entrega de los galardones estuvieron la directora de Atención Hospitalaria del área sanitaria III Oriente, Isabel González Fouces; el jefe de estudios de la Fundación Hospital de Jove, Jorge Saa; Alejandro Bolao, de la Fundación Mutual Médica, y el jefe de estudios del Hospital de Cabueñes, Arturo Martínez. "El alto nivel de los trabajos presentados y el compromiso de los residentes es una nueva muestra de su esfuerzo, dedicación y rigor", ensalzó González Fouces.