Una Isla con una historia y tres alcaldesas: el compartido proyecto del Jardín Botánico de Gijón

Dijo Carmen Moriyón en su discurso de inauguración de La Isla como nuevo espacio del Jardín Botánico que este proyecto es "la evidencia de que Gijón se conjuga en plural". Pero por si las palabras no bastaran también quedó la imagen de un corte de cinta inaugural compartido por las tres mujeres que han tenido el bastón de mando de la Alcaldía gijonesa en los últimos años: Paz Fernández Felgueroso, Ana González y Carmen Moriyón. Y que han compartido los 23 años de vida que este fin de semana festejará el Botánico.

Fue Paz Fernandez Felgueroso quien hace más de veinte años impulsó desde su gobierno el Botánico pactado por Vicente Álvarez Areces en un acuerdo de gobierno con IU, comprando para ello la mitad de la histórica finca de La Isla, fue Ana González quien hizo los primeros movimientos para comprar la otra mitad y fue Carmen Moriyón quien estampó su firma en una escritura de compraventa por 1,9 millones hace pocos meses.

"Este tipo de proyectos lo empieza una corporación y lo remata otra. Da igual de que signo sean. Por encima de todo está la ciudad de Gijón", explica Paz Fernández Felgueros para quien colocar la pieza que le faltaba al Botánico era un momento de felicidad. "Sin pecar de gijonismo. Este jardín si no es el mejor es uno de los mejores botánicos del país y de fuera del país", concretó la más veterana de las tres alcaldesas para quien si el jardín ya era bueno ahora es "insuperable".

La inauguración de la finca La Isla del Jardín Botánico de Gijón, en imágenes / Ángel González

La misma palabra que eligió para definir la nueva situación la también socialista Ana González para quien el Botánico es un "proyecto claramente ligado a Paz Fernández Felgueroso y a su forma de trabajar: no se quedó en el presente, ya nació con visión de futuro". Y es que la incorporación del todal de los jardines y la casa de Florencio Valdés ya estaba en el plan director con el que nació el gran museo verde de Gijón. Un museo que no tuvo que esperar a que crecieran los árboles porque ya tenía los del jardín histórico de La Isla y los de la carbayera del Tragamón

"Si el Botánico ya era muy buena la incorporación de esta pieza lo pone a otro nivel. Con La Isla no solo se acrecienta el patrimonio natural y cultural de Gijón, también se consolida un modelo de ciudad que consiste en más naturaleza y entornos más saludables y que, además, en este caso permite recoger parte de la historia de Gijón", explicó González tras visitar la casa de Florencio Valdés, que ahora será rehabilitada para darle uso como espacio científico, divulgativo y hostelero.

Para Carmen Moriyón, la finca comprada "completa el proyecto del Botánico con coherencia y ambición y lo proyecta como un reflejo de un Gijón capaz y valiente.

Pensando en ese futuro, Fernández Felgueroso adelantó la ilusión que le haría poder ver instalado en el nuevo espacio el herbario del padre Lainz, por el que pujaban todos los botánicos de España y que el jesuita cedió a Gijón. "Pero ya estoy mayorcita así que toca acelerar", ironizó la primera alcaldesa de Gijón. Paz Fernández Felgueroso tiene 88 años.