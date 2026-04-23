Ya está en marcha el nuevo ciclo de los Desayunos Tecnológicos del IUTA
Este evento de coloquios se celebrará hasta noviembre y tiene como objetivo acercar la investigación universitaria al tejido empresarial y favorecer la transferencia de conocimiento
L. L.
El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y Gijón Impulsa han dado el pistoletazo de salida a una nueva edición de sus Desayunos Tecnológicos, un ciclo de encuentros destinado a acercar la investigación universitaria al tejido empresarial y favorecer la transferencia de conocimiento.
La iniciativa forma parte de las actividades de dinamización del ecosistema de innovación de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, distrito científico y tecnológico de Gijón/Xixón que concentra centros de investigación y educativos, empresas tecnológicas , espacios de emprendimiento y otros agentes claves para la cooperación y la interrelación que se da en el entorno.
El programa de 2026 estará compuesto por seis sesiones entre abril y noviembre, en las que investigadores presentarán proyectos y avances científicos con potencial aplicación en ámbitos como la inteligencia artificial, el urbanismo sostenible, la eficiencia energética o la economía circular. Estos encuentros buscan generar un espacio de diálogo entre universidad y empresa, fomentando colaboraciones y nuevas oportunidades de innovación.
El ciclo dio comienzo hoy, 10 de abril con una sesión dedicada a las aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector sanitario. En ella se presentaron dos ponencias: “Cuando la glucosa habla: patrones cerebrales en CANVAS con IA”, a cargo de Juan Luis Fdez. y Mª Zulima Fdez Muñiz. Por su parte, Fernando Moncada Martins, y Ángel del Río Álvarez presentarán “Aplicando la IA en la Ingeniería Biomédica”.
Las siguientes sesiones tendrán lugar el segundo viernes de cada mes, siendo el próximo el día 8 de mayo. En esta ocasión se tratará de una jornada, centrada en urbanismo sostenible. Alfonso Lozano Martínez-Luengas abordará el análisis de antiguas estructuras de madera, mientras que Enrique González Plaza y Maidá Domat Rodríguez presentarán un estudio sobre redes neuronales y estabilidad atmosférica para predecir la contaminación en Gijón/Xixón.
Los Desayunos Tecnológicos del IUTA se han consolidado como una de las iniciativas de divulgación y transferencia más destacadas del entorno de la Milla del Conocimiento Margarita Salas. Con el apoyo de Gijón Impulsa, el programa busca visibilizar proyectos de investigación desarrollados en la Universidad de Oviedo y conectar a investigadores con empresas y emprendedores del ecosistema tecnológico asturiano.
A través de estas sesiones, la iniciativa contribuye a reforzar el papel de nuestra ciudad como polo de innovación y a impulsar la colaboración entre ciencia, empresa y administración en torno a los retos tecnológicos y ambientales actuales.
Puedes inscribirte en esta actividad, indicando el desayuno de tu preferencia en impulsa@gijon.es
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