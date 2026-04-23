Una mujer herida en un accidente de tráfico en Gijón, en la avenida de Oviedo
El siniestro se produjo poco antes de la una de la tarde
Una mujer resultó herida leve en un accidente de tráfico que se produjo en la avenida de Oviedo, en Gijón.
El siniestro se produjo poco antes de la una de la tarde y hasta el lugar se desplazó una ambulancia para asistir a la herida, cuyo nombre responde a las iniciales P. F. G., de 51 años de edad, y que fue trasladada hasta el Hospital de Cabueñes.
En el siniestro, que tuvo lugar a la altura del número 7 de la avenida de Oviedo, se vieron implicados un turismo, en el que viajaba la mujer herida, y un camión.
Una dotación de la policía municipal acudió al lugar e hizo que el camión se echara a un lado, desde el lugar en el que había parado tras el choque, para facilitar el paso del tráfico por ese vial.
El choque se produjo cuando ambos vehículos circulaban en sentido hacia Oviedo.
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