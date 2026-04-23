Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Una mujer herida en un accidente de tráfico en Gijón, en la avenida de Oviedo

El siniestro se produjo poco antes de la una de la tarde

Lugar del accidente, con uno de los vehículos implicados y la ambulancia.

Lugar del accidente, con uno de los vehículos implicados y la ambulancia. / Marcos León

Manuel Castro

Gijón

Una mujer resultó herida leve en un accidente de tráfico que se produjo en la avenida de Oviedo, en Gijón.

El siniestro se produjo poco antes de la una de la tarde y hasta el lugar se desplazó una ambulancia para asistir a la herida, cuyo nombre responde a las iniciales P. F. G., de 51 años de edad, y que fue trasladada hasta el Hospital de Cabueñes.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

En el siniestro, que tuvo lugar a la altura del número 7 de la avenida de Oviedo, se vieron implicados un turismo, en el que viajaba la mujer herida, y un camión.

Lugar del accidente.

Lugar del accidente. / MARCOS LEON

Una dotación de la policía municipal acudió al lugar e hizo que el camión se echara a un lado, desde el lugar en el que había parado tras el choque, para facilitar el paso del tráfico por ese vial.

Noticias relacionadas y más

El choque se produjo cuando ambos vehículos circulaban en sentido hacia Oviedo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
  2. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
  4. Apuñalan en su despacho de Oviedo a un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"
  5. Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro
  6. Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana
  7. Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  8. Rescatan a más de 300 perros de un criadero ilegal de Gijón

Si estás pensando en emprender, fórmate con Gijón Impulsa: los pasos que debes seguir para inscribirte y poner en marcha tu proyecto

Si estás pensando en emprender, fórmate con Gijón Impulsa: los pasos que debes seguir para inscribirte y poner en marcha tu proyecto

Una mujer herida en un accidente de tráfico en Gijón, en la avenida de Oviedo

Una mujer herida en un accidente de tráfico en Gijón, en la avenida de Oviedo

¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento

¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento

Operativo policial y judicial para desalojar al residente del chalé del Rick's en Gijón tras casi cuatro años de litigio

Operativo policial y judicial para desalojar al residente del chalé del Rick's en Gijón tras casi cuatro años de litigio

El Club de Regatas de Gijón aprueba un presupuesto de 4,5 millones de euros

El Club de Regatas de Gijón aprueba un presupuesto de 4,5 millones de euros

Cristina de Silva y Nacho de la Vega, directores del LEV, que cumple 20 años: "En un mundo globalizado el valor está en la permanencia"

Cristina de Silva y Nacho de la Vega, directores del LEV, que cumple 20 años: "En un mundo globalizado el valor está en la permanencia"

La mejor fabada del mundo se sirve en un restaurante del barrio gijonés de El Llano

La mejor fabada del mundo se sirve en un restaurante del barrio gijonés de El Llano

El centro comercial Los Fresnos celebra el día del libro con una mesa redonda

El centro comercial Los Fresnos celebra el día del libro con una mesa redonda
Tracking Pixel Contents