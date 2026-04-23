Operativo policial y judicial para desalojar al residente del chalé del Rick's en Gijón tras casi cuatro años de litigio

Tras casi cuatro años de litigio -y con diligencias todavía pendientes- la persona que hasta ahora residía en el chalé del Rick's en Gijón, un inmuebe que bloqueaba la construcción de pisos en el entorno del Rinconín, ha sido desalojada esta mañana tras un operativo en el que estaban agentes de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y del Juzgado. La persona que hasta ahora residía en el chalé recogía a primera hora sus enseres y poco antes de las diez de la mañana las máquinas comenzaban a derribar la vivienda.

La demanda de desahucio contra el inquilino, Felipe Palacios, hijo de los propietarios de la finca que obstaculizaba la operación inmobiliaria, se admiitió en el juzgado en julio de 2023, después de que la promotora Avintia presentase un recurso meses antes a una empresa especializada en desalojo de okupas para intentar expulsar al hijo de los dueños del chalé, que ya había sido vendido por sus padres a la promotora. El juzgado desoyó la petición del residente para lograr más tiempo para su salida voluntaria y así realojar a las gallinas, patos y perros que tiene en la finca.

El juzgado fijó entonces una fecha para el lanzamiento a pesar también de que el residente solicitó que se le concediera un plazo suficientemente prudente para su salida voluntaria de la finca, alegando problemas de salud y la necesidad de tiempo para llevarse enseres de gran tamaño, así como fundamentalmente la existencia de perros, gallinas y patos en la finca que es preciso recolocar en otro lugar.

El desalojo del chalé del Rick's en Gijón, en imágenes / Ángel González

La promotora se opuso a esta petición del residente de más tiempo para una salida voluntaria señalando que el mismo ha tenido tiempo de sobra para desalojar sin que sea preciso otorgarle un plazo extraordinario, "teniendo en cuenta que el precarista lleva dos años obstaculizando el proceso con todo tipo de recursos" judiciales. Esa fecha final era hoy, día 23 de abril, y todo se ha llevado a cabo sin altercados.

Las máquinas comenzaron a derribar el inmueble donde el grupo Avintia prevé continuar con la construcción de viviendas de lujo en el entorno del Rinconín.

Mientras contemplaba como se derribaba el chalé en el que estaba viviendo, el desalojado cargó, con palabras gruesas, contra la Alcaldesa, el juez y un notario. También apuntó que va a destinar "el dinero que les saque" a la promotora en pleitear, incluso llegando a los tribunales europeos si hace falta. También señaló que siente "una gran pena, como siente medio Gijón con las atrocidades que están haciendo".

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La pala que realizó la demolición ya estaba junto al chalé desde ayer. Los representantes de la promotora urgieron al desalojo del residente, sin darle tiempo a retirar, junto a varias personasl, el portón de la finca, que quería llevarse junto a otros enseres que habían estado sacando durante toda la mañana. Felipe Palacios sostiene que sus padres no llegaron a vender la vivienda "y la prueba es que todavía ni han cobrado".