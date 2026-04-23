Si estás pensando en emprender, fórmate con Gijón Impulsa: los pasos que debes seguir para inscribirte y poner en marcha tu proyecto
El programa está pensado para personas emprendedoras que no parten de cero: proyectos en fase inicial, empresas de reciente creación o quienes ya tienen una base en gestión y quieren profundizar en nuevas áreas clave para consolidar y hacer crecer su negocio
L. L.
Si ya has dado los primeros pasos con tu proyecto y sientes que ha llegado el momento de subir de nivel, esta formación puede ser justo lo que necesitas.
El programa está pensado para personas emprendedoras que no parten de cero: proyectos en fase inicial, empresas de reciente creación o quienes ya tienen una base en gestión y quieren profundizar en nuevas áreas clave para consolidar y hacer crecer su negocio.
Durante dos semanas intensivas, de lunes a viernes —del 18 al 29 de mayo, en horario de tarde (16:00 a 19:00)— podrás parar, revisar tu estrategia y trabajar sobre tu proyecto con una visión más práctica y enfocada. Las sesiones se celebrarán de lunes a viernes en la Sala de Juntas del Edificio Impulsa, dentro de la Zona Incubadora IAT Equilibria, un entorno diseñado precisamente para impulsar ideas que ya están en marcha.
El plazo de inscripción ya está abierto, pero no te duermas: podrás presentar tu solicitud hasta el miércoles 13 de mayo a las 14:00 horas.
Participar es sencillo: solo tienes que enviar la solicitud de inscripción cumplimentada junto con tu currículum actualizado. A partir de ahí, tendrás acceso a contenidos que te ayudarán a afrontar nuevos retos, detectar oportunidades y tomar decisiones con mayor seguridad.
Si tu proyecto ya está en marcha, este es el momento de dedicarle tiempo de calidad y rodearte de un entorno que empuja.
Para más información o resolver cualquier duda, puedes contactar con el equipo del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón:
Edificio Impulsa (C/ Los Prados, 166)
Tlfno: 984 84 71 00
e-mail: emprende@gijon.es
Esta acción formativa está dirigida a personas emprendedoras que quieran seguir desarrollando su idea y que hayan participado en la Formación Básica o proyectos/empresas de reciente creación con conocimientos básicos de gestión empresarial que quieran abordar o avanzar en nuevas temáticas.
Se celebrará de lunes a viernes durante dos semanas. Puedes consultar aquí el calendario de materias que se desarrollarán.
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