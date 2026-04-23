Un poema en la Casa del Pueblo para defender a Iván Álvarez Raja, apartado del PSOE de Gijón por una denuncia de acoso: "Está acusado injustamente"

La exconcejala y veterana militante del PSOE de Gijón, Teresa Ordiz, rompió públicamente este jueves una lanza en favor de Iván Álvarez Raja, Secretario de Ideas y Programas en el PSOE de Gijón hasta que fue suspendido cautelarmente como afiliado, tras la denuncia interna presentada contra él por un supuesto caso de acoso que está siendo investigado por el Órgano contra el Acoso del PSOE, nombrado por la dirección federal del partido, pero que actúa con independencia de la misma.

Ordiz hizo su alegato en favor de Raja en un acto cultural que se celebró en la tarde de este jueves en la sede del PSOE de Gijón. Y lo hizo dedicándole un poema. Antes de su lectura, Teresa Ordiz explicó a los asistentes al acto: "voy a leer un poema sobre la Justicia y quiero dedicárselo a un compañero que está acusado sin poder defenderse y esperando una resolución, creo que acusado injustamente: va por Iván".

A continuación, la veterana socialista procedió a leer el poema de Gaspar Núñez de Arce: "que la Justicia resuene clara y fuerte, rompiendo el yugo de la sombra fría, que no sea privilegio ni sea suerte, sino el pan de cada nuevo día. Justicia no es venganza, es equilibrio, la mano que sostiene al oprimido, la voz que grita sin tener delirio por cada derecho que fue perdido, que iguale la balanza sin miramientos, al pobre y rico, al sabio y al ignorante, que curen el dolor de los lamentos y avance la equidad constante. Que la Ley sea abrazo, no quebranto, que la verdad se alce sobre el suelo. Justicia es el suspiro y el canto de un mundo justo bajo el mismo cielo".

Álvarez Raja está suspendido como afiliado desde finales del pasado mes de febrero. También fue despedido de su trabajo como asesor del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón, despido que ha recurrido.

La denuncia contra él fue interpuesta a través de los canales internos del partido por una afiliada. La supuesta acosada había sido emplazada con anterioridad por el secretario de organización del PSOE de Gijón, después de que hubiera informado a otras personas del partido del supuesto acoso, instándola en ese momento a que lo denunciara a través de los canales internos del partido. Posteriormente hizo mención al supuesto acoso a través de las redes sociales, en un comentario a una entrevista del secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, en LA NUEVA ESPAÑA, en la que criticaba el "caso Salazar", por el supuesto acoso sexual del exdirigente federal del PSOE, Francisco Salazar.