Un rodaballo gigante de 17,5 kilos causa sensación en una sidrería de Gijón: "Nunca habíamos visto uno tan grande"

Juan José Tomás, el dueño del emblemático restaurante gijonés Casa Ataulfo, jamás imaginó cuando tomó las riendas de este negocio que llegaría a poder vender un rodaballo de más de 15 kilos. Sin embargo, todo cambió este miércoles al recibir una llamada de un proveedor que le avisó de la entrada en la lonja de La Coruña de un rodaballo de 17,5 kilos "No lo pensé ni un instante, le dije que lo queríamos aquí", aseguró este jueves Tomás, mientras los primeros comensales quedaban impresionados al observar el pescado.

Según las explicaciones que recibió Juan José Tomás, este rodaballo de 17,5 kilos fue capturado en zona de pesca del Cantábrico y entró por La Coruña. Su llegada al establecimiento gijonés se produjo este miércoles. "Lo hemos colocado a la entrada junto a otro que teníamos de 7 kilos y ya apenas se ve ese. Es exagerado", remarcó Tomás, al frente de un negocio en el que preparan el rodaballo a la plancha con patatas panaderas.

Cada vez que Tomás sacaba el rodaballo de las vitrinas expositoras, los clientes quedaban boquiabiertos por el tamaño del rodaballo. "Está todo el mundo atento porque es muy complicado ver algo de esta dimensión. Habíamos visto algunos de alrededor de 13 kilos, pero nunca de más de 15", agregó Tomás, quien cumplió dos años como gerente de Casa Ataulfo el pasado mes de marzo.

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Debido a ese enorme tamaño, el gerente de Casa Ataulfo espera que el resultado que se logre al cocinarlo sea todavía más "sabroso". "Al ser más grande tiene todavía más grasa debajo de la piel y en las espinas dorsales de los extremos. Es un manjar", aseveró Tomás, que aseguró que "confiamos en que este fin de semana va a volar por completo".