Los alumnos de la Escuela de Hostelería de Gijón viajan a Francia para dar a conocer la gastronomía asturiana

Un grupo de 28 alumnos de la Escuela de Hostelería de Gijón se ha trasladado esta semana a Francia para disfrutar de un viaje de descubrimiento profesional colaborativo en la región de Aquitania, enmarcado en el programa Erasmus+.

Durante estas jornadas, los estudiantes han desarrollado prácticas formativas e intercambiado experiencias con profesores y alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo de Gascogne, en Burdeos y del Instituto Agrícola del Vino de Montagne.

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Dentro de las actividades de esta semana, los profesores de la Escuela de Hostelería han impartido clases sobre la cultura sidrera con demostraciones prácticas sobre la sidra y su servicio. También se han realizado catas de vinos de Burdeos en diferentes bodegas y una feria de promoción de Gijón y de Asturias, en la que los alumnos de la Escuela de Hostelería de Gijón han explicado a todos los visitantes las rutas turísticas de Asturias, la cultura sidrera y la degustación de postres típicos asturianos.