Los alumnos de la Escuela de Hostelería de Gijón viajan a Francia para dar a conocer la gastronomía asturiana
Participaron un total de 28 alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional
Un grupo de 28 alumnos de la Escuela de Hostelería de Gijón se ha trasladado esta semana a Francia para disfrutar de un viaje de descubrimiento profesional colaborativo en la región de Aquitania, enmarcado en el programa Erasmus+.
Durante estas jornadas, los estudiantes han desarrollado prácticas formativas e intercambiado experiencias con profesores y alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo de Gascogne, en Burdeos y del Instituto Agrícola del Vino de Montagne.
Dentro de las actividades de esta semana, los profesores de la Escuela de Hostelería han impartido clases sobre la cultura sidrera con demostraciones prácticas sobre la sidra y su servicio. También se han realizado catas de vinos de Burdeos en diferentes bodegas y una feria de promoción de Gijón y de Asturias, en la que los alumnos de la Escuela de Hostelería de Gijón han explicado a todos los visitantes las rutas turísticas de Asturias, la cultura sidrera y la degustación de postres típicos asturianos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
- La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
- El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas