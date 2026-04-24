Ampliación de los horarios y ahorro de costes: las novedades de las fiestas de prao de Gijón para este año

Ampliación de horarios, un compromiso en los plazos de respuesta y un modelo de autoprotección que servirá para "ahorrar costes". Estas son solo algunas de las novedades con las que llegarán este año las fiestas de prao de las parroquias y barrios de Gijón, que arrancarán el próximo fin de semana en Cenero.

Tras haber completado diferentes reuniones con la concejalía de Urbanismo y Festejos que lidera el forista Jesús Martínez Salvador para llegar a los acuerdos que perseguían, los componentes de la federación de asociaciones de fiestas de parroquias y barrios "Vive lo que sentimos" celebraron este viernes el acto inaugural de la temporada festiva con un encuentro en el Llagar de Piñera al que asistieron la alcaldesa de Gijón, Carmen Moryón, y el edil Gilberto Villoria. Fue allí donde ya se trataron algunos de los cambios que se producirán este año para mejorar la tramitación de las fiestas de las parroquias. Todos los acuerdos serán trasladados a la nueva instrucción municipal destinada a regular la organización de esos eventos.

La federación "Vive lo que sentimos" la integran Deva, Fano, Cristo de la Abadía, Ceares, Granda, Monteana, Caldones, Somió, Serín, Vega, Fontaciera, Santa Juliana, Cenero, Llantones, Porceyo, Carbainos y Castiello de Bernueces. Esta iniciativa surgió con el objetivo de que los vecinos recuperen la organización de sus festejos que han visto controlados en los últimos años por empresas. Entre sus peticiones, además, remarcaban contar con unos horarios adecuados y unas normas fijas que les faciliten los preparativos y el apartado burocrático.

Las novedades de las fiestas

Precisamente, los horarios son uno de los puntos que se verán modificados desde este año. Atendiendo a la tradición y a que "la molestia a los vecinos de los entornos es menos", apuntaron fuentes municipales, se permitirá una ampliación de los horarios respecto al criterio general. Ese criterio general marcaba unos horarios de viernes hasta las 2.00 horas, sábados hasta las 4.00 horas y domingos hasta las 00.00 horas. En cambio, los vecinos han logrado que el gobierno local acceda a concederles esas ampliaciones que tendrán que valorar en función de cada fiesta.

La mayor parte del resto de novedades giran en torno a avanzar en la simplificación de los trámites burocráticos, otro de los puntos que preocupaban en los últimos años a los organizadores de los festejos. En ese sentido, el Ayuntamiento se ha comprometido a que si las comisiones presentan la documentación necesaria con dos meses de antelación, en 15 días concederán el permiso si está completa o les enviarán sus respectivos requerimientos.

Por otro lado, desde Urbanismo han aportado un modelo de declaración responsable para que los impulsores compartan responsabilidaddes con los feriantes, que también deberán rellenar esos archivos. Además, les han aportado un modelo de plan de autoprotección para las fiestas pequeñas -de menos de 750 personas- que podrán rellenar de forma sencilla y que será totalmente válido. De esa forma "ahorrarán muchos costes", apuntaron desde el Ayuntamiento. En cuanto a las fiestas con más de 750 personas, desde el gobierno local están "ultimando" la confirmación de que las comisiones de festejos reciban la formación necesaria para manejar el desfibrilador externo automático, que resulta necesario para festejos de esas dimensiones.

Noticias relacionadas

Por último, desde que se creó "Vive lo que sentimos", sus integrantes hicieron hincapié en la petición de contar con un interlocutor directo. Finalmente, Urbanismo ha nombrado a una técnico municipal para que sea la interlocutora directa con todas las comisiones de las fiestas de la ciudad.