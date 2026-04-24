Arranca en Gijón el curso para nefrólogos y hematólogos: participan cerca de un centenar de profesionales

El hotel Abba Playa acogió este viernes la primera jornada de la primera edición del curso presencial "Papel del riñón en las gammapatías monoclonales de significado clínico no mieloma". En esta cita impulsada por la Sociedad Española de Nefrología y la Fundación Senefro participan alrededor de 90 profesionales.

El curso, dirigido a facultativos especialistas jóvenes, tiene como objetivo principal reforzar la colaboración entre hematólogos y nefrólogos, dos especialidades estrechamente implicadas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en las que una alteración de la sangre puede tener una repercusión directa sobre el riñón.

El curso lo coordinan la jefa de Hematología y Hemoterapia del Hospital de Cabueñes, Esther González, y el jefe de Nefrología de Cabueñes, Alfonso Pobes. El reto que se marcan es "fomentar la excelencia clínica, la formación avanzada y la investigación colaborativa".

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Este encuentro cuenta con la participación de especialistas destacados en en hematología, nefrología, anatomía patológica y laboratorio. Entre ellos destaca la presencia del Carlos Fernández de Larrea, hematólogo del Hospital Clínic de Barcelona, miembro del Grupo Español de Mieloma y referente nacional en el desarrollo del CAR-T académico en España.