Cita con la dieta mediterránea en la exposición Convivium

La exposición Convivium, sobre la dieta mediterránea que se puede disfrutar en el Palacio de Revillagigedo, ofreció ayer un nuevo encuentro con expertos en torno a la arqueología de la dieta. Las protagonistas fueron Miriam Cubas Morera, profesora de Prehistoria, y María Fernández García, del IPLA-CSIC, que impartieron la conferencia "El vaso de leche: desde la prehistoria a la actualidad" dentro de otra visita guiada por la muestra.