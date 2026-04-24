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Cita con la dieta mediterránea en la exposición Convivium

Las expertas, ayer, en el Revillagigedo.

Las expertas, ayer, en el Revillagigedo. / Ángel González

La exposición Convivium, sobre la dieta mediterránea que se puede disfrutar en el Palacio de Revillagigedo, ofreció ayer un nuevo encuentro con expertos en torno a la arqueología de la dieta. Las protagonistas fueron Miriam Cubas Morera, profesora de Prehistoria, y María Fernández García, del IPLA-CSIC, que impartieron la conferencia "El vaso de leche: desde la prehistoria a la actualidad" dentro de otra visita guiada por la muestra.

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