Cita con la dieta mediterránea en la exposición Convivium
La exposición Convivium, sobre la dieta mediterránea que se puede disfrutar en el Palacio de Revillagigedo, ofreció ayer un nuevo encuentro con expertos en torno a la arqueología de la dieta. Las protagonistas fueron Miriam Cubas Morera, profesora de Prehistoria, y María Fernández García, del IPLA-CSIC, que impartieron la conferencia "El vaso de leche: desde la prehistoria a la actualidad" dentro de otra visita guiada por la muestra.
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Apuñalan en su despacho de Oviedo a un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"
- Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro
- Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Rescatan a más de 300 perros de un criadero ilegal de Gijón