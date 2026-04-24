Los ecologistas alertan de la tramitación de parques de baterías en Lloreda aunque el gobierno de Gijón se comprometió a no autorizarlos

La Coordinadora Ecologista de Asturias alerta de que se está realizando la tramitación ambiental para implantar dos parques de baterías eléctricas en el polígono de Lloreda, en Gijón "después de que el Ayuntamiento se comprometiera con los vecinos a no autorizar otros dos", señala el portavoz de la organización ecologista, Fructuoso Pontigo.

El BOPA publicó este viernes la continuidad de la tramitación de sendos parques de baterías de e-Redes en Lloreda, ambos con una potencia nominal de 5 megavatios y con conexiones a las líneas subterráneas de electricidad La Mata y Serín, respectivamente.

Una tramitación que "es sorprendente, después que el Ayuntamiento de Gijón se hubiesen comprometido con los vecinos a denegar la licencia para construir los dos parques de baterías que tramita Iberdrola en el polígono de Lloreda, al ser incompatibles con el Plan Especial de esa área industrial. El Principado hace caso omiso y continúa la tramitación de otros dos nuevos parques con su conexión a pesar de que la competencia urbanística es municipal", opina Pontigo.

La Coordinadora Ecologista rechaza la implantación de baterías en Lloreda por "la escasa distancia que habría entre los contenedores de baterías y las viviendas" en muchas de las ubicaciones previstas, indican, en línea con la posición vecinal.