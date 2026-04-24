Emulsa vuelve a reforzar con una empresa externa el lavado de contenedores para evitar malos olores en verano

Emulsa volverá a recurrir a una empresa externa para reforzar el trabajo de limpieza de los contenedores durante los meses de verano y eliminar así los malos olores que tanto denuncian los vecinos. A licitación acaba de salir un contrato que fija ese refuerzo para los meses de mayo a septiembre de este año y la posibilidad de prorrogarlo otros cinco meses más el año que viene. El precio de licitación es de 121.000 euros. Aunque el valor estimado del contrato, incluyendo la prórroga y posibles modificaciones, se fija en los 215.000 euros. Un importe que se fija en base al lavado de unos mil contenedores al mes. Gijón tiene alrededor de 7.500 contenedores de basura distribuidos en sus calles.

Los problemas de olores que se sufrieron en el verano de 2024 llevaron a Emulsa, cuya presidencia tiene el edil popular Rodrigo Pintueles, a contratar en 2025 un servicio de lavado de contenedores para reforzar el trabajo de su plantilla durante los meses de verano. Una decisión criticada desde ámbitos sindicales que la vieron como un ejemplo de un proceso de privatización de la empresa. Tampoco sentó bien que se incluyera como argumento justificador el alto nivel de absentismo en la plantilla de Emulsa.

En ese contexto, y como se recoge en la propia memoria que acompaña la licitación, la dirección de la empresa llegó a un acuerdo con la parte social para que este tipo de refuerzos en el lavado de contenedores fuera algo excepcional. Para ello puso en marcha un proceso de selección interno para promoción de nuevos oficiales de 1ª y se compró un nuevo vehículo lavacontenedores. Ni ese personal ni ese vehículo estarán para el inicio de esta campaña estival. Un problema de plazos que ha llevado a la dirección de Emulsa a repetir la opción de volver a recurrir a una empresa privada para completar el proceso y, como se indica en el expediente de licitación " garantizar un adecuado nivel de limpieza e higienización de los contenedores de residuos durante el periodo estival, donde las temperaturas ambientales son las más elevadas del año y la presencia de viandantes, turistas y usuarios de la vía pública aumenta considerablemente".

El contrato arrancará en mayo para prolongarse hasta septiembre. El tipo máximo de licitación será de 20 euros, que pasa a 24,20 euros al incluir el IVA. La prórroga será obligatoria para el contratista siempre que su preaviso se produzca antes del 31 de marzo de 2027.