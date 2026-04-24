Una exposición conmemora los diez años del Premio de Fotografía Proyecto Hombre de Asturias
La muestra, de la mano de la Fundación Alvargonzález, incluye la imagen ganadora de este año, dedicada a la salud mental
De la mano de la Fundación Alvargonzález, Proyecto Hombre expondrá las fotografías ganadoras de su certamen, un premio que arrancó en 2016 como un proyecto "arriesgado y audaz" con el objetivo de "reunir miradas evocadoras a la solidaridad, esperanza y la capacidad de superación del ser humano". La muestra, en la sala de exposiciónes de la calle Óscar Olavarría de Cimavilla, estará abierta al público del 27 al 30 de abril y en la misma se incluyen también buena parte de los trabajos finalistas.
El Premio de Fotografía Proyecto Hombre de Asturias que patrocina la Fundación Alvargonzález, y que ahora estrena esta exposición colectiva para conmemorar sus diez años, "es hoy una realidad consolidada". “Nuestra fundación, como se puede ver en sus estatutos, tiene como finalidad fomentar y promover la cultura. Cuando desde Proyecto Hombre de Asturias se nos invitó a formar parte de este concurso fotográfico lo tuvimos claro desde el primer momento ya que nos pareció un vehículo cultural adecuado para aunar arte y solidaridad”, señala Cecilia Alvargonzález, presidenta de la Fundación Alvargonzález.
A lo largo de esta última década el certamen fotográfico ha recibido más de 300 trabajos con distintas temáticas, desde el cambio climático a la salud mental pasando por el machismo. Todos ellos "mostrando una mirada de esperanza en el cambio y una vida mejor". “El objetivo del concurso es sensibilizar a la sociedad mostrando una mirada de esperanza en el cambio y una vida mejor. Podemos estar más que satisfechos ya que durante estos diez años hemos recibido más de 300 trabajos y, como se podrá observar en la exposición que abre sus puertas el próximo 27 de abril, la calidad de los trabajos ha sido de altísima calidad”, señala Chechu Pérez-Espinosa, director general de Proyecto Hombre de Asturias.
La inauguración oficial tendrá lugar el martes a las 19.00 horas. En esa muestra se incluirá precisamente la imagen vencedora del certamen, que cuenta con una dotación de mil euros en material fotográfico. En esta edición el triunfo es para "Te veo", de M. Arturo González Fernández, que ha apostado por la salud mental como temática.
Todas las fotografías ganadoras
- 2016. Personas en situación de riesgo de exclusión social, violencia o maltrato. Nacho Izquierdo Patino / Gallinero.
- 2017. Personas en situación de riesgo de exclusión social por las adicciones. Juan Manuel Maroto Romo / Compañeros.
- 2018. El machismo. Asier Alcorta Hernández / Días de borrasca, víspera de resplandores
- 2019. Personas en situación de riesgo de exclusión social, violencia o maltrato. José Ramón Belzunce / Lucha por la vida
- 2020. Suspendido por la Covid-19
- 2021. Entornos comunitarios. Antonio Jesús Pérez Gil / Directora, profesora, tutora y madre
- 2022. Medioambiente: el cambio climático. Gabriela Trerotola / Adaptación
- 2023. El feminismo. Javier Arcenillas / Profesora
- 2024. Medioambiente saludable. Antonio Farto Casado / Ciudad saludable y sostenible. La Gente
- 2025. Personas en situación de riesgo de exclusión social, violencia o maltrato. Jorge López. Muñoz / Juego de niños
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