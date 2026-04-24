La Feria del Libro de Gijón tendrá 98 expositores repartidos en 92 casetas

Una de las principales incógnitas sobre la Feria del Libro de Xixón (FeLiX) de este año sale a la luz. Se trata del número de expositores que participarán en uno de los grandes eventos literarios que acoge la ciudad, si no el que más, que en su edición 2026 acogerá a un total de 98 expositores que se repartirán entre 92 casetas. La primera cifra se puede desglosar en 29 librerías gijonesas y 69 editoriales locales y forasteras, que se instalarán en sus respectivos puestos a ubicar entre la calle Tomás y Valiente y el paseo de Begoña. Así lo ha comunicado este viernes la organización de la cita de la creación escrita, que todavía tiene pendiente de desgranar los pormenores de un evento que cumple su décimo aniversario y que tendrá lugar entre el 17 y el 21 de junio.

La previsión que se tenía desde la organización de la FeLiX, por tanto, se ha cumplido, ya que esperaban la colocación de un número de casetas que oscilaría alrededor del centenar, tal como adelantó su director, Jaime Priede, hace un mes a este diario. "La horquilla de participación va a estar siempre entre las 90 y las 100 casetas. Esa es la idea, para la comodidad del visitante y por limitación urbanística para crecer a partir de ahí", precisa Priede ante la publicación de las listas, añadiendo que esa horquilla es "el número ideal". Sobre la cifra, matiza que esta lista no se incluye a las institucionales, como pueden ser la de la Red de Bibliotecas, por lo que esos 92 stands engordarán sensiblemente hasta unos "95 o 96", previsiblemente.

En cuanto a la cuestión técnica el único fleco por liquidar es realizar el sorteo para delimitar la ubicación de cada participante. Para ello se mezclarán en el bombo librerías y editoriales y se empieza a numerar la calle Tomás y Valiente hacia arriba. "Se hará pronto, a lo largo de las dos primeras semanas de mayo; normalmente es un mes antes del comienzo de la feria", concreta el director.

Respecto al programa de actividades, se está trabajando actualmente en su cierre y se dará a conocer en la presentación oficial, que como es costumbre se efectuará en torno a la mitad del mes de mayo, para la que, desde su organización prometen "contar pronto más" detalles sobre una edición sobre la que se espera repita éxito un curso más.