Gijón garantiza la continuidad de "Siente Xixón" a través de la nueva Ley de Espectáculos

El programa cultural "Siente Xixón", junto a su extensión "Siente Xixón Terrazas", seguirá formando parte de la agenda de la ciudad en los próximos meses. La iniciativa se apoyará en la próxima reforma de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Principado de Asturias para seguir operando, una decisión que llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) rechazara el último recurso de apelación presentado por la empresa municipal de festejos Divertia contra la sentencia que invalidaba las bases del proyecto.

Oliver Suárez, presidente del ente, defendió este viernes la postura del consistorio y aseguró que han cumplido "con su compromiso de agotar todas las instancias legales para proteger al programa" que consideran vital. Para Suárez, esta iniciativa es fundamental por la red de soporte que ofrece a los músicos locales y a los establecimientos hosteleros gijoneses. “Ahora esperamos que cumplan otros”, ha sentenciado el concejal en relación a la tramitación de la nueva normativa.

La modificación legal que se espera aprobar próximamente busca blindar jurídicamente actividades como las de "Siente Xixón", que permiten llevar la música de pequeño formato a los bares y locales de la ciudad. Este modelo no solo sirve de escaparate para el talento joven, sino que también funciona como un motor económico para la hostelería gijonesa, ofreciendo al público una cultura más accesible y diversa.

Suárez ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que el Gobierno regional "haya atendido" esta reclamación del sector tras "casi diez años de espera". Según el alto cargo municipal, el cambio normativo no solo servirá para “dignificar, sino también para dar estabilidad a una actividad que aporta a Gijón un gran valor social, cultural y económico”.

La controversia en torno a "Siente Xixón" se remonta a la impugnación el año pasado de las bases que regulaban los conciertos en locales de hostelería después de que la Asociación Asturias de Noche, un colectivo que agrupa a locales de ocio nocturno de la región, llevase el tema a los tribunales, los cuales consideraron inicialmente que no se ajustaban a la normativa autonómica vigente. La asociación argumentaba, también, que las bases de del programa permitían que locales sin la licencia ni la insonorización adecuada ofrecieran música en directo lo que, a su juicio, suponía una "competencia desleal".

Durante el último año, el desarrollo del programa ha estado pendiente de un hilo judicial, mientras el sector cultural y hostelero reclamaba una actualización de la ley que permitiera la música en vivo sin las trabas administrativas que han imperado en la última década.