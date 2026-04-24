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Gijón se vuelca con la "X Solidaria" con una concentración en la plaza Mayor

"Todos podemos convertirnos en protagonistas con el gesto sencillo de marcar la casilla 106 de actividades de interés social en la declaración", reivindica la Mesa del Tercer Sector

La concentración de esta mañana en la plaza Mayor.

La concentración de esta mañana en la plaza Mayor. / LNE

Nico Martínez

La plaza Mayor acogió este viernes una concentración de la Mesa del Tercer Sector para visibilizar su campaña "X Solidaria". Los asistentes al encuentro formaron una "X" para reivindicar la importancia de marcar la "X Solidaria" en la declaración de la renta para ayudar a la puesta en marcha de numerosos proyectos sociales.

Entre los participantes en la concentración estuvo una nutrida representación municipal. Al igual que en otras ciudades del Principado, se leyó un manifiesto para resaltar que "todos podemos convertirnos en protagonistas con el gesto sencillo de marcar la casilla 106 de actividades de interés social en la declaración".

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"Gracias a este sencillo gesto al realizar la declaración de la renta, hacemos posible la atención a personas en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social, una realidad agravada por las diferentes crisis, la inestabilidad, la polarización y la desinformación", expresaron, antes de apuntar que en Asturias se recaudaron 12.003.168 euros en 2025, lo cual supuso un aumento de 1.064.153 euros respecto a la recaudación del año 2024.

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En cuanto al número de personas declarantes, la cifra ascendió a 579.544 euros. De ellos, el 49,9% marcó la casilla 106 de fines sociales. Si bien, todavía 290.773 contribuyentes asturianos no marcan la casilla de la "X Solidaria". "Si todas estas personas marcaran la casilla 106, podrían recaudarse 9.000.714 euros más para financiar programas dirigidos a las personas que más lo necesitan", aseveraron.

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