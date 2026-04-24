El Imperio de "Star Wars" toma Gijón: más de 500 figurantes, provenientes de todo el mundo, participarán en un desfile destinado a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil

Unos eventos pertenecen al sistema solar, como el eclipse total solar que ensombrecerá Gijón durante unos minutos este verano; pero otros, procedentes de una galaxia "muy lejana", irán más allá y sumirán a la ciudad en la oscuridad totalitaria tras tomarla por "la fuerza" en uno de sus años más espaciales. ¿A qué responde este peligro? Nada menos que al Imperio del universo "Star Wars" y todas sus facciones aliadas, que conquistarán la ciudad para convertirla en capital por un día de sus dominios estelares el próximo día 3 de octubre. Lo harán gracias a "Legión 501", organización internacional de trajes de la saga con calidad cinematográfica integrada y dirigida por fans, que ha escogido a la villa marítima para celebrar su XVI Training Day.

En esa jornada Gijón vestirá sus calles con el imaginario de las afamadas trilogías y se realizará un pasacalles con más de 500 personajes de la historia creada por George Lucas, que desfilará a ritmo de marcha imperial desde el Recinto Ferial Luis Adaro hasta el centro de la ciudad, en concreto hasta la plaza del Marqués. A ese medio millar de figurantes se sumarán otras tantas personas de apoyo, configurando un séquito con más de 1.000 acólitos del emperador Palpatine, que en esta ocasión su misión de conquista en el planeta Gijón será recaudarán fondos para la beca "Manu Barrera de investigación contra el cáncer infantil", promovida por la asociación asturiana "Deporte Vs. Cáncer Infantil".

El Imperio de "Star Wars" tomará Gijón por "la fuerza" el próximo 3 octubre, en imágenes / Lne

"No solo hablamos de una reunión que traerá a cientos de personas, sino que todos los gijoneses van a tener la oportunidad de disfrutar del ambiente y el colorido espectacular que vamos a poder disfrutar en las calles de la ciudad", afirmó la vicealcaldesa y titular de la Concejalía de Turismo, la popular Ángela Pumariega, que comparó la llegada de los entusiastas de "La guerra de las galaxias", como se tradujo en España, con uno de los acontecimientos que más color dio a las calles y carreteras del municipio el año pasado, como fue el caso de los Vespa World Days, jornadas en las que el mítico modelo de moto italiana colonizó las carreteras y los lugares más icónicos del concejo.

"Es un encuentro que sale de las cuatro paredes de los habituales recintos congresuales y se celebra y vive en las calles; estoy segura de que los gijoneses van a poder presenciar un espectáculo singular y digno de recordar", vaticinó Pumariega. Tan solo hace falta ver el espectacular vídeo promocional de la cita, en el que los personajes ponen pie en lugares tan reconocibles como el Elogio del Horizonte, la Universidad Laboral o el propio salón de plenos municipal para hacerse una idea de la calidad de la propuesta.

Por su parte, el presidente de Divertia, Oliver Suárez, declaró que "Gijón se convertirá en un escenario vivo durante el mes de octubre gracias a esta cita que combina cultura, turismo, participación ciudadana, y solidaridad". Este encuentro también es una manera de mostrar el músculo de Gijón para desestacionalizar el turismo, ya que "tras la temporada alta, la ciudad continúa ofreciendo propuestas capaces de atraer a un público diverso y, en este caso, reforzando su proyección internacional", remató el alto cargo municipal durante la presentación, que se celebró, con la escolta de pelotón de soldados de elite, en el salón de actos municipal con Santiago Jiménez Treviño, Luis Jiménez Treviño y Sara Parcero Iglesias en representación de la división española de la "Legión 501", bautizada como "Spanish Garrison".

El evento conocido como Training Day es la cita anual del mayor club mundial de fans que recrean trajes de la película con calidades indistinguibles de los originales. Esa jornada, se reúnen cientos de personajes en un gran desfile de carácter benéfico, ha servido para presumir de la hegemonía militar del Imperio que tiene a Darth Vader como lugarteniente en ciudades como Córdoba, Salamanca, Sevilla, Madrid o Zaragoza, congregando a miles de personas con sus elaborados atuendos.