Las jornadas del eclipse arrancan en Gijón con la ciudadanía entusiasmada con el fenómeno: "Es algo ilusionante"

Atentiendo a los datos recogidos por los astrónonomos a lo largo de los siglos, en un punto concreto del globo terraqueo un eclipse total de Sol tiene lugar cada doscientos años, de media. Sin embargo, en el caso concreto de Gijón, en el último siglo y medio se cuentan a puñado, porque ha habido cuatro: en 1860, 1905, 1912 y el inminente, del 12 de agosto de 2026. Por si fuera poco, habrá otro en el año 2180, lo que se traduce en nada menos que cinco citas con el suceso cósmico más espectacular e inusitado observable desde la Tierra. Puesto que este acontecimiento solo ocurre cuando se alinean los astros, literal y figuradamente, la ciudad se antoja como una localidad "elegida por el cielo" para disfrutar del fenómeno, tal como definió el director del Observatorio Astronómico Nacional y presidente de la Comisión Nacional del Eclipse, Rafael Bachiller, que dio la charla inagural este viernes de las II Jornadas "Gijón Sol y Eclipses", que alberga la Escuela de Marina Civil hasta el domingo. Además, la ciudadanía espera con entusiasmo ciego el evento celestial, que "es algo ilusionante", dejándolo patente desde primera hora de la mañana con las casi 200 personas que pasaron por la facultad para disfrutar de conferencias y visitas al planetario.

Entusiasmo de la ciudadanía con el eclipse total de Sol en las jornadas que Gijón le dedica, en imágenes / Marcos León

Aquellos con un interés más temprano por el eclipse tuvieron oportunidad de instruirse en ello y en los misterios del universo desde las 9.30 horas y 10.30 horas, con las dos primeras sesiones de las seis previstas para exhibir en el planetario de la institución educativa, por las que la estimación de paso data unas 250 personas a lo largo de la jornada del viernes, con plazas agotadas para todas la sesiones del congreso a las pocas horas de ofrecerse. Entre los primeros en salir del pase se encuentran Diego y Lucía Cabero. Padre e hija representan esas ganas e impaciencia por que llegue el día señalado. Para la joven, la sesión fue "una pasada", destacando que, aunque el contenido era profundo, el astrofísico Kike Díez, que es quien ejerce como guía, logró que la clase resultara "muy intuitiva para todo el mundo".

La chica reconoce estar "bastante interesada" en la materia y acudieron al planetario en parentela porque a los dos les "llamó la atención" la actividad incluida en las jornadas. "Ya tenemos ganas", añade el padre sobre el advenimiento del eclipse. Aunque matiza que que la astronomía "no me me atrae en términos generales", reconoce que el eclipse total es algo "espectacular y fuera de lo común". Ya pudieron contemplar anteriormente un fenómeno parcial, que junto a esta experiencia en la instalación les abrió aún más apetito astronómico, según se desprende de sus palabras.

Lucía y Diego Cabero, a la salida del planetario de Marina Civil en las jornadas del eclipse. / Marcos León / LNE

Para Sonia Junquera, otra visitante, la oportunidad de asistir a una sesión así es algo "excepcional" por la cercanía y el detalle de la simulación y lo que más valora son los consejos prácticos para el día del evento, para el que la ciudad se prepara para convertirse en "referencia" del eclipse en España. Por eso, si hay una palabra para ella es "planificación". No quiere dejar nada al azar a la hora de ver el eclipse y ya maneja una logística propia. Según explica, su Plan A es verlo desde su casa, en Deva, pero ya cuenta con alternativas por si el clima asturiano decide no colaborar: “Tengo un Plan B,que es subir al Pico San Martín para dejar atrás la neblina; o un Plan C, en León”, detalla con una sonrisa.

Si unos se iban, otros llegaban como es el caso de cuatro usuarios y tres técnicas del CAI de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de Viesques, que se acercaron a Marina Civil para disfrutar de la misma experiencia. Graciela Rodríguez, técnica del centro, declaró que la actividad despertó un interés inmediato, motivando la salida para aprender más sobre el fenómeno. Para Jesús Martínez, uno de los usuarios, la actividad sería más que aprendizaje un viaje al pasado. El chico recordó haber vivido un eclipse total de Sol n México. “Fue en Mazatlán, el aro de sol”, precisó sobre el acontecimiento, que ocurrió el 8 de bril de 2024 describiendo esa imagen circular perfecta que ahora espera volver a ver, esta vez desde Gijón.