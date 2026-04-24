Una nueva pieza para el Museo Casa Natal Jovellanos
La imagen de San Antonio de Padua, titular de la Capilla de San Antonio de Mareo, fue la protagonista de la cita de ayer en el Museo Casa Natal de Jovellanos de la mano del historiador Alberto Fernández Suárez, que presentó ayer la escultura en una conferencia que sirvió para dejar clara la justificación de su atribución al escultor gijonés Luis Fernández de la Vega.
La cita se enmarcó en el ciclo de conferencias "La Colección al detalle: obra artística y reflejo social" que esta vez estuvo dedicada a la figura del primer gran artista gijonés: el escultor Luis Fernández de la Vega, discípulo del máximo imaginero del barroco español Gregorio Fernández.
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