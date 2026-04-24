La patronal hostelera Otea habla de "competencia desleal" por el evento "Champions Burguer" en Gijón
Critica el "criterio de selección" de eventos por parte de Divertia y habla de "invasión" de "food trucks"
La principal patronal de hostelería y turismo de Asturias, Otea, ha denunciado lo que considera "competencia desleal y uso indiscriminado de suelo público en Gijón por la instalación del evento 'Champions Burguer'", expresando su "más absoluto rechazo" ante la autorización por parte de Divertia de una nueva edición de este certamen en espacios públicos gijoneses.
La asociación considera que "esta actividad privada constituye una competencia desleal directa para los establecimientos hosteleros de la ciudad, que cumplen rigurosamente con sus obligaciones fiscales y laborales durante todo el año". Otea califica de "invasión" esta "acumulación de 'food trucks'" que considera que perjudican a los locales de restauración gijoneses.
Otea sostiene que esta actividad no genera sinergias, sino que "desplaza la actividad de los negocios locales", resaltando que ese evento se prolongará durante 19 días, incluyendo tres fines de semana, "periodo crítico de facturación para cualquier negocio".
La patronal hostelera critica lo que considera una "falta de criterio en la selección de eventos" y califica la cesión de espacio público por 19 días a este en concreto de "afrenta directa al sector".
Además de pedir al Ayuntamiento que revise sus criterios para seleccionar eventos, también reclama una menor duración temporal de los mismos y que se garantice un control estricto del cumplimiento de las obligaciones "fiscales, laborales y sanitarias" por parte de la empresa organizadora.
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