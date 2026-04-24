La Policía de Gijón prepara a las mujeres contra las actitudes machistas: "Con un solo dedo golpeando la base de la nariz me puedo defender"

"Son instructores muy cercanos y aprendí muchas cosas, como que con un solo dedo golpeando en la base de la nariz me puedo defender, cómo proteger de golpes la cabeza, que hay puntos violeta y que se puede pedir ayuda en cualquier farmacia". Así se expresaba María del Carmen Corzo, de 65 años tras participar en el programa de entrenamiento para enfrentarse a actitudes machistas organizado, por primera vez en Gijón, por la Fundación Impulsarse junto con la Policía Nacional. El empoderamiento físico y mental, la prevención y detección temprana de riesgos y dar a conocer la cercancía de la Policía a las mujeres fueron los ejes de este programa formativo.

María del Carmen Corzo es una de las 12 mujeres que ha participado en esta actividad que tuvo como monitores a dos agentes policiales: Jesús, un instructor de autoprotección de la mujer, y Raquel, pertenciente a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) de la Comisaría de El Natahoyo. Varias de las mujeres participantes en este curso, que se repetirá anualmente, son víctimas de violencia de género. Otras no lo han sido.

Teresa Naranjo, de 32 años, otra de las participantes, apunta que una de las cuestiones que han aprendido es cómo defenderse "en una situación de violencia, en la que es complicado por la tensión y tienes que saber manejarte". También resalta que han recibido información sobre dónde acudir tras haber sufrido una de esas agresiones y lo importante que considera que es el que haya "una unidad especializada" como es la Ufam, para "evitar que una víctima tenga que repetir varias veces la situación traumática por la que pasó".

El agente que les dio unas nociones de autoprotección resalta que lo primero es "la prevención, evitar los peligros, y la conciencia de la situación, mirar el entorno y estar alerta ante alguien sospechoso; el último recurso es la defensa y huir". Este agente, Jesús, también explicó a las mujeres técnicas para "desescalar la situación" evitando la agresión, que pasa por hablarle desde el punto de vista emocional al agresor, porque el punto de vista racional no funciona en esas situaciones.

Evitar la cocina –donde hay cuchillos– o los baños y el pasillo por ser espacios angostos, atrincherarse si no se puede huir y pedir ayuda en cuanto se ven síntomas de que puede haber una agresión física fueron otros de los consejos.

Teresa Naranjo y el agente Jesús, en una de las explicaciones sobre autoprotección a las participantes en la formación. / ANGEL GONZALEZ

La integrante de la Ufam, Raquel, les insistió en la necesidad de "romper con el ciclo de la violencia", que las víctimas sepan que no están solas y que se conciencien de que hay recursos de acompañamiento.

"Al ser mayores, muchas cosas ya las teníamos aprendidas por la experiencia de la vida", apunta Belén Suárez, una de las participantes en el curso, de 65 años, al que se apuntó junto con otras cuatro amigas, en el que sí aprendió "a defenderme un poco" y que "cosas que pensábamos que no eran violencia de género sí lo son, como que en casa los hombres te manden hacer las tareas del hogar, que para las mujeres de mi generación es muy normal".

Alertcoops

También les informaron de la app Alertcops, que permite que un familiar conozca su ubicación en todo momento, permite que el teléfono móvil emita luces y sonidos de alarma y puede simular que se está recibiendo una llamada.

Marta Díaz, coordinadora de la Fundación Impulsarse, señaló que la intención es hacer una vez al año este curso, en el que "también se trabaja la sororidad; la ayuda entre mujeres".