El principal sindicato de la Policía Local de Gijón denuncia que sólo disponen de dos vehículos con mampara de protección y desfibrilador
El SIPLA apunta que la falta de medios se vio el domingo con una detención en Somonte y la atención a una persona infartada en el centro
El principal sindicato de la Policía Local de Gijón, el SIPLA-CSLA, denuncia que este cuerpo policial del Ayuntamiento sólo dispone de dos vehículos operativos con mampara de protección, que además son los vehículos que también incorporan desfibrilador portátil, algo que es "a todas luces insuficiente", señala Xavier Tort, secretario general del sindicato. La mampara es un elemento de protección para los agentes cuando trasladan detenidos.
"Esta falta de medios, se vivió en toda su realidad el pasado domingo, en el turno de tarde, solo se disponía de tres dotaciones de Seguridad Ciudadana, cuando se nos comisionó al Polígono de Somonte ya que estaban robando en una nave industrial y se detuvo a dos personas, teniendo que ser trasladadas en el mismo vehículo, ya que el segundo vehículo estaba en las dependencias policiales", señala el representante sindical.
Desde el sindicato añaden que "casi a la par que esta primera actuación, un ciudadano sufrió una parada cardio-respiratoria en plena calle, teniendo que ser atendido en primera instancia por una dotación que no disponía de desfibrilador debido a que el único de ellos se encontraba en la primera actuación, iniciando esta, las maniobras de reanimación manuales, hasta que se les trasladó el desfibrilador".
Desde el SIPLA se recuerda que la Policía Local, al igual que otras fuerzas y cuerpos de seguridad, tiene entre sus cometidos la prevención de delitos. Aunque la investigación de los mismos es competencia del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil, agentes de la Policía Local también realizan tareas de seguridad ciudadana y en muchas ocasiones son los primeros en ser requeridos por los ciudadanos. Además, la Ley de Grandes Ciudades también faculta a las policías locales a investigar determinados delitos de acuerdo con la Fiscalía.
Tasa de reposición
El sindicato policial denuncia no sólo la falta de medios de la Policía Local de Gijón para atender sus funciones de seguridad ciudadana, sino también la de personal, con la incorporación de interinos en vez de funcionarios de carrera. La plantilla tiene 276 trabajadores, con la previsión de 14 jubilaciones este año. El SIPLA reclama que se aplique una tasa de reposición del 125%, ante la necesidad de más efectivos que el sindicato reivindica.
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