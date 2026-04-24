El programa "Gijón, compra y vuelve", celebra una nueva edición para impulsar el comercio minorista de la ciudad

El programa "Gijón Compra y vuelve" pretende facilitar la adquisición de productos y servicios a la ciudadanía en las pequeñas empresas de comercio minorista de Gijón/Xixón, mediante premios de fidelización, dinamizando así el sector y haciendo más accesibles las compras a las personas.

Dotado con una partida total de 550.000€ a través de un convenio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón con la Unión de Comerciantes de Asturias (entidad promotora y encargada de su ejecución) de los que, 500.000€ fueron destinados a premiar la fidelidad de la clientela de la ciudad, se desarrolló durante el último trimestre del 2025.

Desde su lanzamiento, el programa tuvo una excelente acogida tanto por parte de los comercios como de los consumidores locales. En la última edición (2025) se adhirieron cerca de 500 establecimientos comerciales de Gijón y participaron más de 10.000 clientes registrados.

Gracias a la financiación pública de 500.000 euros se logró movilizar del orden de 3,4 millones de euros en ventas en el comercio local durante el período de la campaña. Por cada euro aportado por el Ayuntamiento se generaron casi siete euros en ventas en las tiendas de la ciudad, evidenciando el notable efecto multiplicador de la iniciativa.

Dada la magnitud de las operaciones registradas y el impacto económico generado, se consideró importante realizar un estudio en profundidad de toda la información recopilada durante el programa.

El objetivo principal del estudio realizado es comprender el comportamiento, tanto de los consumidores, como de los comercios participantes y cuantificar el impacto económico generado.

Durante la presentación intervendrán Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala Delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gjjón/Xixón, Sara Menéndez, Presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias y Daniel González, responsable de la elaboración del estudio.

Acto: Presentación de Resultados del Programa Gijón Compra y Vuelve

Día: Martes: 28 de abril

Hora: 12:00 horas

Lugar: Salón de Recepciones de la Casa Consistorial

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