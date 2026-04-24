El PSOE ve "vergonzoso" que el gobierno de Gijón no convoque la Junta Local de Seguridad ante las carreras ilegales

La concejala del PSOE, Marina Pineda, tildó este viernes de "vergonzoso" que el gobierno local lleve dos años sin convocar una reunión de la Junta Local de Seguridad, que debería de celebrarse semestralmente, y ahora además ha rechazado el ruego presentado por los socialistas para que se reúna ese órgano "por las carreras ilegales o las conducciones temerarias registradas recientemente en la zona rural".

Pineda solicitó a la edil de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, en Comisión, que se reuniera con urgencia la Junta Local de Seguridad para coordinar las actuaciones entre las distintas fuerzas de seguridad con competencia en la materia.

Según la concejala socialista, Nuria Bravo , “simplemente ha dicho ‘no se acepta’, sin ofrecer ninguna justificación”, sin ofrecer más explicaciones, señala Pineda.

La edil del PSOE sostiene que esa postura de la concejala de Seguridad Ciudadana contradice las declaraciones del portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador "cuando aseguró que consideraba conveniente convocar este órgano de coordinación. Resulta sorprendente que, apenas unos días después de esas declaraciones, la concejala responsable de Seguridad Ciudadana rechace el ruego para convocar la Junta Local de Seguridad".

Marina Pineda también incidió en que los sindicatos de la Policía Local están reclamando más medios y una organización "eficaz y eficiente".