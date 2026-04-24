El PSOE ve "vergonzoso" que el gobierno de Gijón no convoque la Junta Local de Seguridad ante las carreras ilegales
El órgano lleva dos años sin reunirse, cuando debería hacerlo semestralmente, señala Marina Pineda
La concejala del PSOE, Marina Pineda, tildó este viernes de "vergonzoso" que el gobierno local lleve dos años sin convocar una reunión de la Junta Local de Seguridad, que debería de celebrarse semestralmente, y ahora además ha rechazado el ruego presentado por los socialistas para que se reúna ese órgano "por las carreras ilegales o las conducciones temerarias registradas recientemente en la zona rural".
Pineda solicitó a la edil de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, en Comisión, que se reuniera con urgencia la Junta Local de Seguridad para coordinar las actuaciones entre las distintas fuerzas de seguridad con competencia en la materia.
Según la concejala socialista, Nuria Bravo , “simplemente ha dicho ‘no se acepta’, sin ofrecer ninguna justificación”, sin ofrecer más explicaciones, señala Pineda.
La edil del PSOE sostiene que esa postura de la concejala de Seguridad Ciudadana contradice las declaraciones del portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador "cuando aseguró que consideraba conveniente convocar este órgano de coordinación. Resulta sorprendente que, apenas unos días después de esas declaraciones, la concejala responsable de Seguridad Ciudadana rechace el ruego para convocar la Junta Local de Seguridad".
Marina Pineda también incidió en que los sindicatos de la Policía Local están reclamando más medios y una organización "eficaz y eficiente".
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
- La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
- El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas