Seis operarios, cubas y maquinaria de excavación: la operativa de la EMA en una reparación de la red de saneamiento en El Coto

Un equipo de seis personas, junto a maquinaria de excavación, camiones y cubas de agua participaron en el operativo que la Empresa Municipal de Aguas (EMA) desplegó entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en El Coto para solventar un incidente en la conducción de aguas negras que discurre junto a la intersección de las calles Suárez Valdés y Calderón de la Barca.

Los trabajos, desarrollados desde el servicio de alcantarillado de la empresa, habían sido programados con antelación para arreglar el hundimiento producido por el mal estado de la tajea subterránea. Y para evitar que la operación tuviera incidencia sobre el tráfico en la zona se desarrolló a lo largo de la noche. Estos trabajos en las red de la EMA concluyeron alrededor de las siete de la mañana del viernes.

Ahora falta ejecutar la reposición del aglomerado de la zona y el repintado de las marcas viales. Unos trabajos que tendrán lugar en los próximos días con la colaboración de otros servicios municipales.

La Empresa Municipal de Aguas tiene ahora mismo bajo su responsabilidad una red de saneamiento de 1.130 kilómetros. A la que se unen otros 1.217 de su red de distribución de aguas. La red de saneamiento incluye los colectores de cuenca y los colectores secundarios y, además, desde la empresa municipal se gestionar otros 28.000 metros de tuberías de saneamento que son de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Por materiales se distribuyen en 450.346,88 metros de tubería de hormigón, 614.930,30 metros de tubería PVC y el resto (64.397,23 ml) en otros materiales, principalmente fábrica de ladrillo, gres y polipropileno.