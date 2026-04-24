El zasca de un hostelero de Gijón por una crítica en internet: "Por supuesto que admitimos perros, a quienes no admitimos es a gente amargada"
Un usuario había reprochado al negocio que permitiese el acceso de animales en el local
B. Z. C.
Las discusiones entre clientes insatisfechos y hosteleros a través de internet son cada vez más frecuentes. Especialmente, en ciertas redes sociales especializadas donde los clientes pueden dejar sus comentarios. Exactamente esto es lo que ha enfrentando a un hostelero gijonés con un presunto cliente, aunque la crítica nada tenía que ver ni con el servicio ni con la camida servida. La contestación no tuvo desperdicio.
El conflicto, según el comentario difundido a través de las redes sociales del negocio, tuvo que ver con que el local permite la entrada de animales. "Íbamos a probar hasta que vimos que admiten perros en un local que sirve comida. Si los responsables indican que estamos equivocados, cambiamos la reseña", señaló la persona quejosa en una plataforma digital.
Desde el negocio, ubicado en la céntrica calle Begoña, no tardaron en responder. "Por supuesto que admitimos perros, quienes no causan problemas y disfrutan de las chucherías que les damos", empezaban diciendo desde el restaurante. Y remataban con un zasca: "a quienes no admitimos es a gente amargada".
El negocio hostelero, además, invitaba a dejar la reseña, pero advirtieron que "por favor no vengas por el local".
De hecho, el propietario del local aprovechó este conflicto para asegurar que a pesar de las reseñas negativas en su negocio "hay sitio para todos, especialmente para los de cuatro patas". Además, se definen como "pet-friendly" porque "creemos que los mejores planes se disfrutan en buena compañía".
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