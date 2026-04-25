Más de 150 niños procedentes de 21 colegios de Asturias participan en el torneo de ajedrez escolar de Gijón
La cita tuvo lugar en el Náutico
El Náutico acogió este sábado la segunda edición del torneo de ajedrez escolar "Pequeños gigantes", organizado por la Fundación RMD y el Patronato Deportivo Municipal. En el torneo participaron más de 150 niños de entre 6 y 12 años de 21 colegios asturianos.
El sistema de competición estuvo organizado en formato liguilla. Se formaron equipos de entre 4 y 6 jugadores que avanzaron por distintas fases hasta las rondas finales en partidas de 20 minutos.
El edil de Deportes y Educación, el popular Jorge Pañeda, resaltó que desde el Patronato entienden que "esta es una herramienta única para que los niños y niñas descubran el ajedrez, y a través del juego mejoren sus habilidades académicas y personales".
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