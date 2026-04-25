Apoyo y visibilidad para la Asociación Síndrome de Noonan Asturias: El Coto celebra un festival solidario por una buena causa

El centro municipal integrado de El Coto acogió este viernes un festival solidario en favor de la Asociación Síndrome de Noonan en Asturias. Una cita organizada por la asociación vecinal del barrio "para apoyar su gran labor y dar visibilidad a esta causa". El síndrome de Noonan "es una enfermedad genética poco frecuente que puede afectar al desarrollo físico, al corazón y a otras áreas de la salud", indicaron desde la entidad.

El encuentro, que sirvió para recaudar fondos, tuvo un tinte musical con las actuaciones de Taxista Coplero, Tere Rojo, Pamela Márquez, Pedro Bautista y Pepo K-Libre. Fue una jornada, en definitiva, de "ambiente festivo y comprometido".

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La asociación vecinal de El Coto incidió en la importancia de la jornada y la necesidad de aportar cada uno su granito de arena para "mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta realidad", en referencia a quienes padecen el síndrome de Noonan.