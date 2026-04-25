Apoyo y visibilidad para la Asociación Síndrome de Noonan Asturias: El Coto celebra un festival solidario por una buena causa
El encuentro contó con varias actuaciones musicales: "Hay que mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta realidad"
El centro municipal integrado de El Coto acogió este viernes un festival solidario en favor de la Asociación Síndrome de Noonan en Asturias. Una cita organizada por la asociación vecinal del barrio "para apoyar su gran labor y dar visibilidad a esta causa". El síndrome de Noonan "es una enfermedad genética poco frecuente que puede afectar al desarrollo físico, al corazón y a otras áreas de la salud", indicaron desde la entidad.
El encuentro, que sirvió para recaudar fondos, tuvo un tinte musical con las actuaciones de Taxista Coplero, Tere Rojo, Pamela Márquez, Pedro Bautista y Pepo K-Libre. Fue una jornada, en definitiva, de "ambiente festivo y comprometido".
La asociación vecinal de El Coto incidió en la importancia de la jornada y la necesidad de aportar cada uno su granito de arena para "mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta realidad", en referencia a quienes padecen el síndrome de Noonan.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Una trabajadora, clave para destapar las deplorables condiciones de los más de 300 perros rescatados en un criadero de Serín: el caso llegó al Ministerio del Interior
- Venden un pueblo a orillas del río Navia: dos casas, dos hórreos, una ermita y embarcadero propio por 690.000 euros
- Minuto de silencio en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias por el fallecimiento del ciclista Cristian Camilo
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- El asturiano Marcelino, entrenador del Villarreal, valora la polémica del penalti: 'Es una decisión de VAR, no puedo opinar, es imposible verlo