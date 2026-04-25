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El ciclo Rock Gijón ya tiene a sus nueve semifinalistas

El Gijón Arena albergará la final en el mes de junio

Vista del Gijón Arena.

Vista del Gijón Arena. / Marcos León

N. M. R.

El certamen Pop Rock Villa de Gijón "Premio Alberto Toyos" acaba de proclamar a los nueve grupos que pasan a la siguiente fase. "Black Sun Valley", "Dinosaurio Meteorito", "Glutemato", "Ítaca", "Leather Boys", "Mayday", "Milana Bonita", "Ribanos" y "Ritmo Vudú" desfilarán los días 15, 22 y 29 de mayo por la sala Acapulco en busca de las dos plazas en la final, que se desarrollará en el Gijón Arena el 5 de junio y contará con la actuación de la banda madrileña "Burning" como artista invitada. El ganador formará parte de laprogramación musical del verano gijonés.

A esta segunda edición de Rock Gijón, impulsada desde Divertia, Nómadas en Acción Multiproducciones y LegalZone, concurrieron 48 agrupaciones. La elección de finalista se hizo bajo "criterios de calidad, innovación, creatividad, puesta en escena, proyección y gestión".

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