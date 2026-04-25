El colegio La Corolla de Gijón festeja su graduación de Bachillerato
La ceremonia, en el Somió Park, sirvió para "despedir" a 40 alumnos que cierran una etapa
El colegio La Corolla de Gijón celebró este viernes la ceremonia de graduación de 40 alumnos de Bachillerato, que estuvieron acompañados por familiares y profesorado en un encuentro sin duda especial para los jóvenes egresados. El acto tuvo lugar en el restaurante Somió Park.
Se trata de la 24.ª promoción de Bachillerato del colegio La Corolla. Entre los estudiantes graduados se encontraba Sara González, que obtuvo recientemente una de las plazas del programa de Becas Europa, iniciativa impulsada por la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y Banco Santander. La alumna tendrá la oportunidad de recorrer durante veinte días las universidades más emblemáticas del continente europeo.
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