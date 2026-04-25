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El Conseyu de la Mocedá de Gijón informa en la Cuesta del Cholo sobre los riesgos del consumo de sustancias

Los mediadores del grupo de Salud e Igualdad pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en el curso que realizaron esta semana

Los integrantes del Conseyu de la Mocedá, esta tarde, frente a la Cuesta del Cholo.

Los integrantes del Conseyu de la Mocedá, esta tarde, frente a la Cuesta del Cholo. / LNE

Nico Martínez

Los componentes del Conseyu de la Mocedá de Gijón llevaron a cabo esta tarde en la Cuesta del Cholo una intervención de reducción de riesgos en consumos de sustancias en espacios de ocio.

Después de completar su curso formativo de Mediación Juvenil en Salud, que contó con la participación de 15 jóvenes, el Conseyu advirtió en la Cuesta del Cholo de los riesgos que conlleva el consumo de sus tancias.

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A lo largo de la actividad, los mediadores del grupo de Salud e Igualdad del Conseyu pusieron en práctica los conocimientos adquiridos y realizaron test de alcoholemia, un "pasapalabra" de la salud, un circuito de simulación de consumo de sustancias, reparto de información para la reducción de riesgos, sensibilización para la prevención de la violencia sexual en zonas de ocio y entrega de preservativos y folletos informativos a los presentes.

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